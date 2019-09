Polemica a Parigi | bar chiede 50 centesimi per una fettina di limone nell’acqua che

Fonte : fanpage

(Di giovedì 19 settembre 2019)per uno scontrino pubblicato in rete da una giornalista televisiva. Un bistrot vicino alla Tour Eiffel ha chiesto 50per unadida aggiungere all’acqua minerale, che viene pagata ben 5 euro. Decine le risposte indignate al tweet diventato subito virale.

Corriere : Parigi, 50 cent per la fettina di limone: scoppia la polemica - infoitcultura : Parigi, 50 centesimi per la fettina di limone: scoppia la polemica - Validamentre : RT @ladyrosmarino: Parigi, 50 centesimi per la fettina di limone: scoppia la polemica -