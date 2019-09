Platinette | Lavoro per nascondere che a casa non ci sia nessuno ad aspettarmi

Fonte : blogo

(Di giovedì 19 settembre 2019) Sabato scorso Mauro Coruzzi in arteha partecipato per l'ultima volta alla puntata di Italia Sì, il talk show condotto da Marco Liorni, per comunicare che non avrebbe partecipato più al programma per motivi di salute.in realtà ha scelto di prendere parte a un'altra trasmissione, ma il motivo alla base di questa scelta è che ha deciso di curarsi per via del suo peso. In un'intervista a Candida Morvillo sul Corriere della Sera è stato molto più specifico: "A 64 anni non posso più rimandare l’appuntamento con me stesso. Ormai, per scendere la scala di quello studio, mi poggiavo al corrimano, claudicante come se avessi sulle spalle un altro uomo di cento chili. Nell’ultima puntata, a giugno, ho colto l’apprensione nello sguardo di Rita dalla Chiesa, che era lì, e ho provato vergogna. Così, ho avviato un percorso e ho capito che per guarire non devo essere bulimico ...