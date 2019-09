Platinette | “Amore” non so che voglia dire Tutti quelli che vengono con me sono

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 19 settembre 2019) Su Raiuno Mauro Coruzzi, in arte, ha annunciato che non parteciperà Italia sì! perché deve curarsi da una patologia che l’affligge da anni: “il mangiare compulsivo”. In un’intervista al Corriere, racconta del suo disturbo e del suo desiderio di rinascere. “A 64 anni non posso più rimandare l’appuntamento con me stesso. Ormai, per scendere la scala di quello studio, mi poggiavo al corrimano, claudicante come se avessi sulle spalle un altro uomo di cento chili. (...) Così, ho avviato un percorso e ho capito che per guarire non devo essere bulimico di lavoro”. Ma la “fame da lavoro”, confessa, è soltanto il sintomo di un disagio più profondo che lo accompagna da sempre. “Serve a nascondere a me stesso il fatto che a casa non ...

