Pet Carpet Film Festival alla Casa del Cinema il 1 ottobre

Alla Casa del Cinema arriva il primo festival degli animali - Pet Carpet FILM FESTIVAL : arriva LA II EDIZIONE DEL PET CARPET FILM FESTIVAL, UNICA RASSEGNA DI CORTI DEDICATA AGLI animali CON TANTE STORIE

Naomi Campbell - l'inimitabile falcata è magia anche sul red carPet : Se la moda conosce una falcata signature, è indiscutibilmente quella di Naomi Campbell. Decisa ma aggraziata, potente ma femminile, piena di mordente ma non aggressiva. Vederla in passerella per una sfilata è sempre stato magico, oggi che della moda è un'icona, la top sfila meno spesso ma in compenso illumina molto più di frequente importanti eventi mondani, di costume o di beneficenza. Uno di questi, Fashion for Releaf la coinvolge anche ...

Shia LaBeouf porta sul red carPet un grande classico del rugby : Shia LaBeouf è una delle star che più ama sperimentare nella recitazione, nell'arte in generale e, sul red carpet, anche nello stile personale. L'attore, che di recente è apparso al Toronto International Film Festival per presentare il suo nuovo film Honey Boy - dove interpreta suo padre e racconta la difficile relazione tra di loro - sul tappeto rosso della kermesse ha stupito tutti con uno dei suoi eclettici look: una ...

Federica Pellegrini e Matteo Giunta - primo red carPet di coppia (?) : Ufficialmente non c'è nulla, ma il gossip, si sa, cammina spedito. primo red carpet di coppia per Federica Pellegrini e Matteo Giunta, presentatisi fianco a fianco al gala della Federazione Italiana di Nuoto, intitolato "Meravigliosi".Matteo Giunta è l’allenatore della campionessa azzurra, nonché cugino di Filippo Magnini, storico ex di Federica. Da tempo si parla di una storia d'amore tra i due, ma conferme non sono mai arrivate.prosegui la ...

Federica Pellegrini e Matteo Giunta nelle foto del primo red carPet insieme : La 'divina' Federica Pellegrini e il suo allenatore Matteo Giunta sono stati immortalati sul red carpet della serata "Meravigliosi" organizzata a Roma dalla Federazione Italiana di nuoto. Tra i due, nel corso degli anni, le cronache rosa avevano più volte paventato una possibile storia d'amore, sempre prontamente smentita. Adesso, però, questi scatti potrebbero ufficializzare un amore nato dopo anni di lavoro a stretto contatto.Continua a leggere

Federica Pellegrini e Matteo Giunta - cugino di Magnini : primo red carPet da innamorati? : Belli e raggianti, insieme nello sport e sul red carpet e chissà se uniti anche nella vita. Si tratta di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, suo allenatore e cugino di Filippo Magnini (campione ex fidanzato di lei, ndr), apparsi insieme durante la serata di gala “Meravigliosi” organizzata dalla Federnuoto a Roma.Lo scatto che li vede affiatati e sorridenti è stato condiviso sia dalla campionessa che da Giunta su ...

Federica Pellegrini esce allo scoperto con ‘lui’ : il primo red carPet di coppia : Federica Pellegrini esce finalmente allo scoperto. È il primo red carpet di coppia in assoluto per la campionessa di nuoto, che ha partecipato al gala dei “Meravigliosi”, giunto alla quinta edizione e organizzato dalla Federazione italiana di nuoto per festeggiare i trionfi azzurri nei mondiali. Durante la visita capitolina, Super Fede, che poche ore prima era stata ricevuta in Quirinale dal Presidente della Repubblica con cui ha scattato pure ...

Toronto - Scarlett Johansson illumina il red carPet con due film : Scarlett Johansson illumina il red carpet del Toronto film Festival con un abito scintillante argento e oro corredato da collane e orecchini altrettanto scintillanti. L'attrice è protagonista in Canada con ben due film: "Jojo Rabbit" di Taika Waititi, commedia satirica ambientata nella Germania nazista, che ha come protagonista Jojo (Roman Griffin Davis), un ragazzo il cui amico immaginario è Adolf Hitler. Lei interpreta la madre che decide ...

La ex di Fabio Troiano sbotta dopo il red carPet dell’attore con la Pedron : “Schifata” : Fabio Troiano ed Eleonora Pedron sono usciti allo scoperto con il Festival del Cinema di Venezia, ma Anny Centis, ex fidanzata dell'attore, ha sbottato sui social. Il Festival del Cinema di Venezia ha segnato il debutto della coppia composta da Fabio Troiano ed Eleonora Pedron, ma la ex fidanzata dell’attore, Anny Centis, non ha reagito bene. Troiano e la Pedron, che hanno tentato di mantenere riservata la loro relazione nonostante le ...

Uomini e Donne news : Nicole - no al red carPet. Ieri ha sfilato Fabio : Uomini e Donne news: Nicole, niente red carpet a Venezia: la Mazzocato spiega i suoi motivi. Ieri ha sfilato il suo ex Fabio Colloricchio con Violeta La Mostra del Cinema di Venezia ha chiuso i battenti Ieri sera. Dunque, addio anche ai red carpet in laguna fino al prossimo anno. Sul celebre tappeto rosso hanno […] L'articolo Uomini e Donne news: Nicole, no al red carpet. Ieri ha sfilato Fabio proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Dal Corso scoppia dopo polemica red carPet : “Non sono stolto” : Andrea Dal Corso, da Uomini e Donne al Festival Del Cinema di Venezia con Teresa Langella Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono stati ospiti del Festival del Cinema di Venezia e ovviamente hanno accettato l’invito, tra l’altro presentandosi con due outfit molto belli. Come sapete, in molti hanno criticato la presenza di tronisti di […] L'articolo Uomini e Donne, Dal Corso scoppia dopo polemica red carpet: “Non sono ...

Venezia - gli attivisti per l’ambiente 7 ore sul red carPet : “Ministro Costa dalla nostra parte? Dichiari l’emergenza climatica” : Circondati dalle forze dell’ordine, intorno alle 14 di ieri, i mille attivisti climatici che hanno occupato il red carpet decidono di evitare la resistenza passiva e i ‘trascinamenti’ e tornare autonomamente a preparare il corteo del pomeriggio: “È il momento di mostrare il cervello, non i muscoli” spiegano al microfono, delusi di non aver incassato il sostegno della Mostra del Cinema di Venezia ma intenzionati a evitare tensioni con la polizia. ...

Quando il red carPet racconta come nasce (e come finisce) un amore : Venezia 2019, Timothée Chalamet e Lily-Rose DeppVenezia 2019, Timothée Chalamet e Lily-Rose DeppVenezia 2019, Timothée Chalamet e Lily-Rose DeppVenezia 2019, Timothée Chalamet e Lily-Rose DeppVenezia 2019, Timothée Chalamet e Lily-Rose DeppVenezia 2019, Timothée Chalamet e Lily-Rose DeppLe apparenze possono ingannare. Ma i red carpet spesso sono il termometro più affidabile di come vanno gli amori (e gli umori). Nei dieci giorni di Venezia 76, ...

UeD Fabio Colloricchio sbarca a Venezia con Violeta : red carPet ‘rovente’ : UeD Fabio Colloricchio sbarca in laguna con Violeta, red carpet ‘rovente’. Lui commenta l’abito ‘arrembante’ di lei: “El fuego de Venezia” Anche Fabio Colloricchio e Violeta Mangriñan sono sbarcati a Venezia. La coppia, che ha fatto molto parlare di sé nei mesi scorsi per aver ‘consumato’ un rapporto a telecamere accese nel reality spagnolo Supervivientes (l’equivalente ...