Pesce con biotossine | arriva il richiamo dal Ministero della Salute NOME | MARCA e LOTTI

Sacchetti di plastica ecosostenibili fabbricati con Pesce morto e alghe - li usereste? : I Sacchetti di plastica inquinano? Non se sono fabbricati usando rifiuti organici di pesce morto e alghe. Non puzzano, sono traslucidi e hanno tutte le caratteristiche ci si aspetta di trovare in un comune sacchetto di plastica monouso, ma sono ecosostenibili. A inventarli è stata la 23enne Lucy Hughes dell’Università del Sussex, che con questa idea si è guadagnata ll premio James Dyson National di quest’anno per il Regno Unito. Si ...

Bambina pesca con canna giocattolo di Frozen e prende un Pesce (da 15 kg) più pesante di lei : Josie ha quattro anni e va a pescare con i genitori dopo che il papà Steve le ha regalato una canna da pesca giocattolo di Frozen. A un certo punto, però, all’amo della Bambina abbocca qualcosa. Il padre se ne accorge, si avvicina e inizia ad aiutare la figlia. Alla fine, prenderanno un pesce di 15 chilogrammi (due in più di Josie, come diranno i genitori). L'articolo Bambina pesca con canna giocattolo di Frozen e prende un pesce (da 15 ...

Torino - al ristorante cinese carne Pesce - involtini primavera contaminati da insetti : Oltre 400 chili di prodotti sequestrati al ristorante Zen di via Nizza. Il titolare denunciato e multato per 2 mila euro

New York - pescato Pesce con “due bocche”. La foto fa il giro del mondo : Un pesce con due bocche è stato pescato al largo di New York? Così sembrerebbe, almeno dando una prima occhiata a una fotografia diventata virale sui social network e che – almeno per qualche momento – a molti è sembrata essere una bufala. Invece no: qualche giorno fa la pescatrice Debbie Geddes ha visto abboccare alla sua lenza lo strano pesce, un esemplare di trota che non ha esitato a fotografare per la stranezza dell'apparente "doppia ...

Richiamato Pesce confezionato dai supermercati : l’allarme del Ministero della Salute : Lo stoccafisso reidratato polpa 500 grammi, marchio Tagliapietra è stato Richiamato per rischio microbiologico. A darne comunicazione è il Ministero della Salute. I lotti incriminati sono i seguenti: 2019005460001 2019005461001 2019005462001 2019005465001 Il motivo del richiamo è indicato in: “Errata indicazione della scadenza del prodotto. Sulla singola confezione è indicato 26/09/21 anziché 26/09/2019“. L'articolo Richiamato ...

Pesce sempre più contaminato da mercurio a causa di cambiamenti climatici e pesca eccessiva : Grazie a un modello matematico basato su decenni di dati, un team di ricerca internazionale guidato da scienziati della prestigiosa Università di Harvard ha determinato che a causa dei cambiamenti climatici e della pesca eccessiva c'è stato un aumento significativo di mercurio nei tessuti dei pesci che mangiamo. Ecco perché e quali sono i rischi.Continua a leggere

Come riconoscere il Pesce fresco in questi 30 giorni di fermo pesca : Dal 29 luglio è scattato il blocco della pesca nei mari italiani. Non dappertutto, si procede a zone, ma per 30 giorni sarà impossibile mangiare pesce fresco proveniente dalle aree interessate dallo stop. L'obiettivo della misura è quello di proteggere durante il periodo della riproduzione le specie marine più comuni sui banchi. Con buona pace dei turisti che proprio in estate affollano i litorali italiani buttandosi a capofitto in ...

Iniziate le riprese della miniserie 'Alberto' con Edoardo Pesce - dedicata al grande Sordi : L'Ansa ha comunicato che la Rai-Radiotelevisione Italiana nella prossima stagione televisiva trasmetterà sul piccolo schermo un'attesa miniserie, "Alberto", dedicata all'indimenticabile Sordi, il grande attore italiano scomparso nella sua casa di Roma il 24 febbraio 2003 all'età di 82 anni. Per la regia di Luca Manfredi, il film per la tv narrerà la vita dell'iconico artista a partire dal 1937 quando vinse un concorso indetto dalla compagnia di ...

Nasce senza vagina : le è stata ricostruita con pelle di Pesce grazie ad una straordinaria operazione chirurgica : Un intervento straordinario grazie al quale è stata ricostruita una vagina utilizzando pelle di pesce. Ad eseguirlo sono stati i medici dell’Università federale del Cearà, a Nord-Est del Brasile, su un’adolescente di 17 anni d’età nata senza vagina e dunque senza la possibilità di avere una vita sessuale normale, anche è possibile che sia comunque fertile. Inizialmente la giovane, inconsapevole del problema, si era sottoposta a ...