Perché l’ennesimo voto in Spagna potrebbe far tornare di moda il bipolarismo

Fonte : ilfoglio

(Di giovedì 19 settembre 2019) Milano. Pedro Sánchez, leader socialista spagnolo, ha una lunga storia di scommesse politiche ad alto rischio. Ha riconquistato praticamente con le unghie la leadership del Partito socialista (Psoe) dopo che gli era stata tolta con un colpo di mano interno, ha disarcionato il premier conservatore Ma

stanzaselvaggia : L’avevo querelato perché le frasi sessiste (per giunta urlate in tv) non vanno perdonate. E si farà il suo ennesimo… - Marco1999Busa : RT @squilibrioxxx: Il nuovo partito di #Renzi, l'ennesimo che si crea staccandosi dal Pd per confluire al Pd, si chiama #Italiaviva perchè… - pairsonnalitesF : Stigmabase | IT — Perché l'essere normali oggi significa essere rivoluzionari: Perché l'essere normali oggi signifi… -