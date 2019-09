Per Lazio e Roma esordio in Europa League

Gela - tre arresti Per traffico di droga. Le indagini sono partite dopo la segnalazione sull’applicazione “You Pol” : L’operazione “Supermarket” ha portato gli inquirenti a smascherare un giro di droga in corso tra le piazze di Gela (Caltanissetta) e le città di Vittoria, Palermo e Catania, da dove arrivavano hashish e marijuana. Tre persone sono state arrestate, una in carcere e due ai domiciliari. L’indagine è partita da una segnalazione del 26 maggio 2018 su “You Pol”, l’app che permette di denunciare in forma ...

Le regole Per una corretta prima colazione ed esempi di menù : La prima colazione è oggi una buona abitudine a cui non rinunciano circa 9 italiani su 10. Ben l’88% dei nostri connazionali la consuma infatti tutti i giorni (o quasi), un dato in aumento rispetto a 6 anni fa quando la sceglievano l’86%. Scende, quindi, il numero di chi la salta, passando dal 14% del 2013 al 12% del 2019. Molto bene le famiglie con figli under 14 – circa 4 milioni di persone – dove tutti fanno colazione (98%), un dato in ...

Probabili formazioni Cluj Lazio/ Diretta tv : spazio Per Jony? - Europa League - : Probabili formazioni Cluj Lazio: Diretta tv, le scelte dei due allenatori in vista della partita valida per la prima giornata nel gruppo E di Europa League.

Botte alla figlia Perché contrario alla relazione con un italiano - arrestato straniero : Dopo anni di violenze, la ragazza ha trovato la forza di denunciare tutto alle forze dell'ordine. contrario alla sua relazione con un ragazzo italiano, il 51enne era arrivato a picchiarla con un tubo di gomma, mandandola in ospedale. Da tempo l'uomo abusava di lei Federico Garau ? Luoghi: Sassuolo

Principe Andrea - la rivelazione di Courtney Love : “Il figlio della regina Elisabetta venne da me Per una notte di sesso” : “Il Principe Andrea è venuto da me per una notte di sesso“. È questa l’accusa lanciata da Courtney Love, moglie del defunto leader dei Nirvana Kurt Cobain, in un’intervista al tabloid britannico Sun rivelando nuove indiscrezioni che riguardano il Duca di York, terzogenito della regina Elisabetta, già coinvolto nell’inchiesta per abusi sessuali del miliardario morto suicida in carcere Jeffrey Epstein, suo amico. ...

SuPercoppa - la lettera : “Juve e Lazio non giochino in Arabia Saudita” : Usigrai e Amnesty International Italia chiedono a Juventus e Lazio di non giocare in Arabia Saudita la sfida valida per la Supercoppa italiana, in mattinata è stata inviata una lettera dove viene chiesta “una precisa e benvenuta assunzione di responsabilita'” e di dare “il segnale che lo sport, il calcio in particolare, possono essere un veicolo straordinario di valori e un esempio virtuoso di grande importanza per il ...

Cara Delevingne ha rivelato come la relazione con Ashley Benson l’ha aiutata a suPerare le sue paure : "Non avevo mai lasciato entrare nessuno" The post Cara Delevingne ha rivelato come la relazione con Ashley Benson l’ha aiutata a superare le sue paure appeared first on News Mtv Italia.

Porrello (M5S) : depositata PDL Per attivare nel Lazio nuovi strumenti partecipazione popolare : “Ieri, insieme al capogruppo di +Europa Radicali Alessandro Capriccioli, ho sottoscritto una proposta di legge per attivare anche nella Regione Lazio nuovi strumenti per la partecipazione popolare”. Lo dichiara in una nota Devid Porrello, Consigliere M5S Lazio e Vicepresidente del Consiglio Regionale. “Già nella scorsa legislatura abbiamo depositato numerose proposte per fornire i cittadini di efficaci mezzi per intervenire ...

Terremoto in Centro Italia - Bosch in eBike tra le città colpite : un Percorso di 120 km tra Abruzzo - Lazio e Marche : A distanza di tre anni dal Terremoto che ha colpito il Centro Italia e dieci anni dal sisma che distrusse L’Aquila, Bosch sceglie proprio il capoluogo abruzzese come punto di partenza per la terza edizione della pedalata solidale in eBike nelle zone terremotate del Centro Italia. Il 21 settembre, infatti, istituzioni, atleti e collaboratori parteciperanno all’evento “6 A per il Centro Italia”: “6” come le tappe del tour che attraverserà le ...

Il buco dell’ozono si sta riducendo : la rivelazione di CoPernicus. “Potrebbe essere uno dei più piccoli degli ultimi 30 anni” : Secondo gli scienziati del Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS), la comparsa annuale in Antartide del buco dell’ozono potrebbe essere una delle più piccole mai registrate dalla metà degli anni ’80. A meno di un mese dall’inizio della stagione del buco dell’ozono, gli scienziati del CAMS hanno osservato come quest’anno il buco dell’ozono si stia riducendo ad una dimensione di circa la metà di quanto si registri in questo periodo ...