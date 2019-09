Pavia | marijuana in casa e nello zaino | arrestato

Pavia : piantagione e 300 grammi marijuana in casa - denunciati marito e moglie : Milano, 29 ago. (AdnKronos) - Nascondevano in casa oltre 300 grammi di marijuana e una piccola serra per la coltivazione delle piante. marito e moglie , entrambi di 47 anni, sono stati denunciati dai carabinieri dopo una perquisizione nel loro appartamento a Castello d'Agogna, in provincia di Pavia .

Pavia : trovata in possesso di marijuana - denunciata 18enne : Milano, 12 ago. (AdnKronos) - Una giovane è stata denunciata per possesso di sostanze stupefacenti a Vistarino, in provincia di Pavia, e un uomo è stato segnalato come assuntore. La giovane, una ragazza di 18 anni, è stata fermata dai carabinieri per un controllo ed è stata trovata in possesso di ci