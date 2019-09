Paura in una scuola media di Genova | cede una finestra in classe | feriti 4 studenti di 13

Incidente autobus a Caprara/ Paura e feriti : una 17enne operata d'urgenza agli arti : Incidente autobus a Caprara, nel pescarese: una 17enne è stata operata d'urgenza dopo lo scontro del pullman con un albero. Le ultime

Paura in Russia - incendio nel laboratorio che custodisce virus del vaiolo : forse c’è una fuga : Il viruis del vaiolo sopravvive, a scopi di ricerca, solo in due laboratori: oltre che negli Usa, in Russia. Proprio qui, a Koltsovo, nella regione di Novosibirsk in Siberia, è avvenuto l'incidente. Un lavoratore ha subito ustioni di terzo grado.Continua a leggere

«American Horror Story 1984» ha una sigla da Paura : AHS nona stagione guarda indietro, ai classici Horror anni '80, per raccontare una nuova storia nelle loro atmosfere. Non c'è Evan Peters, presenza storica, ma American Horror Story 1984 compensa la sua assenza con qualcosa di molto familiare, che sta vivendo un ritorno di fiamma grazie al sequel di Halloween, alla nuova versione di Chucky e serie come Stranger Things che scommettono sulla nostalgia per catturare il pubblico. Il ...

Federica Pellegrini : "Gli uomini hanno Paura dell'emancipazione delle donne. Il cugino di Magnini? Nessuna storia" : La divina, l’immortale, l’invincibile. Gli aggettivi si sprecano per descrivere il talento sportivo di Federica Pellegrini, che quest’anno ha segnato un nuovo record, aggiudicandosi, per la quarta volta la medaglia d’oro ai Mondiali di nuoto, nei 200 stile libero. Uno stile, all’insegna della libertà, che l’accompagna nella vita di tutti i giorni. Lo racconta in un’intervista al ...

Roma - bimbi legati - urla e schiaffi all’asilo. Arrestata una suora : «Avevano Paura di lei» : Una suora è stata Arrestata ieri dalla polizia ed è finita agli arresti domiciliari per maltrattamenti su bimbi in un asilo a Roma. Nell’ambito delle indagini condotte dagli agenti del commissariato Monteverde sui presunti maltrattamenti sono indagate anche un’altra suora e due laiche.--Il giudice per le indagini preliminari ha deciso di disporre subito l’arresto prima che iniziasse il nuovo anno scolastico. L’asilo in cui esercita la suora ...

Venerdì 13 - oggi è un giorno sfortunato? Da dove è nata la Paura e la superstizione? : Il Venerdì e il numero 13 hanno una cattiva fama: la loro unione, secondo la credenza popolare porterebbe sfortuna. Esiste anche una fobia connessa, la “Parascevedecatriafobia”, una paura persistente, anormale e ingiustificata dei giorni Venerdì e del 13. oggi è un ennesimo Venerdì 13, e c’è qualcuno che addirittura evita di uscire di casa. Una delle tante spiegazioni risale alla mitologia scandinava: inizialmente c’erano 12 semidei e poi arrivò ...

Paura in aereo. Pilota versa una tazza di caffè sui comandi - atterraggio d’emergenza in Irlanda : Il velivolo con 337 persone a bordo, partito da Francoforte e diretto a Cancún, in Messico, è stato costretto ad atterrare a Shannon, in Irlanda. Si tratterebbe di un volo della Condor Airlines. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.Continua a leggere

Paura sul volo Lamezia Terme-Berlino : 8 feriti - grave una donna. «Non avevano allacciato le cinture di sicurezza» : Paura ad alta quota sul volo Lamezia Terme-Berlino. Un Airbus 319 della compagnia low-cost tedesca Eurowings è stato coinvolto da turbolenze questo pomeriggio all'aeroporto di...

Napoli - una nube nelle stanze : rogo sulla tettoia dell'ospedale San Paolo e Paura : paura all'ospedale San Paolo dove le stanze dei degenti sono state invase da una nube densa e scura. Il fumo è stato provocato dalle fiamme che hanno divampato sulla tettoia del secondo...