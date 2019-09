Paura a Norcia | diversi terremoti registrati in poche ore

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 19 settembre 2019) Gabriele Laganà Da alcuni giorni è in atto uno sciame sismico nel Centro Italia, in particolare nella zona di. Il terremoto più forte, di magnitudo 3.3, è stato registrato nella serata di ieri a 3 km dalla città umbra Per le popolazioni di Umbria e Marche l’incubo del terremoto senza non avere fine. Tra la serata di ieri e questa mattina, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato diverse scosse, la più forte delle quali di magnitudo 3.3 con epicentro a, in provincia di Perugia. Poco prima dell’alba, alle 4.19, è stato rilevato un sisma di magnitudo 2.1 con epicentro a 3 km dalla stessa città umbra, a 14 chilometri da Arquata del Tronto (Ascoli Piceno) e a 11 da Castelsantangelo sul Nera, nel Maceratese, dove la scorsa settimana è stato in visita il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Già nella tarda serata di ieri erano state ...

