Pattinaggio artistico | ISU Junior Grand Prix Danzica 2019 | Magico Daniel Grassl | terzo

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Danzica 2019 : inizia il cammino di Daniel Grassl verso la Finale. Prova insidiosa per Lucrezia Beccari : Entra nella fase calda la Nazionale azzurra di Pattinaggio artistico, impegnata questa settimana dal 19 al 21 settembre presso l’Ice Rink Olivia di Danzica (Polonia), palazzo del ghiaccio che sarà teatro della quinta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2019-2020. I fari saranno puntati su Daniel Grassl, pronto a fare il suo esordio in stagione con l’obiettivo di centrare la prima Finale Grand Prix della carriera, mai come ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Chelyabinsk 2019 : Kamila Valieva convince e si qualifica per la Finale - dominio russo nella danza : Non poteva non concludersi con un trionfo degli atleti russi tra le mura amiche la quarta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2019/2020 di Pattinaggio artistico, andata in scena questa settimana a Chelyabinsk in una Traktor Arena finalmente piena di spettatori. Nell’individuale femminile a imporsi nettamente sulle avversarie è stata la padrona di casa Kamila Valieva, la quale ha voluto alzare ulteriormente l’asticella rispetto ...

Pattinaggio artistico - Autumn Classic International 2019 : Yuzuru Hanyu avanti nello short program - Rika Kihira trionfa nel singolo femminile : L’alieno Yuzuru Hanyu è tornato sul pianeta Terra. Obiettivo? Pattinare al meglio i due programmi di gara, “Otonal” e “Origin“, già presentati l’anno scorso ma non perfettamente realizzati secondo i suoi canoni. È iniziata con questo intento la nuova avventura del pluricampione Olimpico, impegnato come da tradizione all’Autumn Classic International 2019 di Oakville (Ontario, Canada), competizione ...

Pattinaggio artistico - Lombardia Trophy 2019 : Boyang Jin al comando dopo lo short - quinto Matteo Rizzo : Grandi emozioni all’IceLab di Begamo, palazzo del ghiaccio che sta ospitando questa settimana la dodicesima edizione del Lombardia Trophy 2019 Memorial Anna Grandolfi, competizione internazionale di Pattinaggio artistico che, insieme al canadese Autumn Classic International, apre ufficialmente la nuova annata sportiva. Nell’attesissimo short program maschile a spuntarla è stato il cinese Jin Boyang, primo pattinatore della stagione a ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Chelyabinsk 2019 : Petr Gumennik vince la gara maschile - Kamila Valieva incanta nello short : La gremita Traktor Arena di Chelyabinsk (Russia) sta ospitando questa settimana la quarta delle sette tappe di qualificazione del circuito ISU Junior Grand Prix 2019/2020 di Pattinaggio artistico, evento che avrà il suo epilogo al PalaVela di Torino, teatro delle Finali, nel mese di dicembre. Sulla falsa riga di quanto successo ieri, in tutte le categorie si è verificato un vero e proprio dominio dei pattinatori di casa, a cominciare dalla ...

Pattinaggio artistico - Autumn Classic International 2019 : Rika Kihira al primo posto dopo lo short - bene Evgenia Medvedeva : Il Sixteen Mile Sports Complex, impianto sportivo di Oakville (Ontario, Canada) sta ospitando questa settimana l’Autumn Classic International 2019, tradizionale competizione di Pattinaggio artistico che, insieme al Lombardia Trophy, apre ufficialmente la nuova stagione per ciò che concerne la massima categoria. Nell’unica gara della prima giornata, lo short program individuale femminile, ad avere la meglio è stata la nipponica Rika ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Chelyabinsk 2019 : Artur Danielian dilaga nello short maschile - dominio russo nelle coppie : Giro di boa per la serie Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico, al via oggi per la quarta tappa presso la Traktor Arena di Chelyabinsk, Russia. Protagonisti della giornata sono stati, come ampiamente pronosticato, i pattinatori di casa, letteralmente mattatori in tutte le specialità nei segmenti più brevi. Nell’individuale maschile a imporsi è stato il favorito della vigilia Artur Danielian, autore di un programma ad alto ...

Pattinaggio artistico - Lombardia Trophy 2019 : Matteo Rizzo e Guignard-Fabbri ai nastri di partenza. Debutto per Lucrezia Beccari : L’attesa è finita. Direttamente dal ghiaccio dell’impianto sportivo IceLab di Bergamo andrà in scena questa settimana il Lombardia Trophy 2019, prestigiosa competizione di Pattinaggio artistico che, insieme all’Autumun Classic International di Oakville (Canada), apre ufficialmente la nuova stagione per ciò che concerne la categoria Senior. Per l’occasione faranno il loro esordio i pattinatori azzurri che più si sono ...

Pattinaggio artistico - Lombardia Trophy 2019 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Scaldano i motori i big del Pattinaggio artistico. L’IceLab di Bergamo ospiterà infatti questa settimana la XII edizione del Lombardia Trophy 2019 Memorial Anna Grandolfi, evento inserito nel circuito ISU Challenger Series 2019-2020 che aprirà di fatto la nuova stagione per ciò che concerne la massima categoria. Nella tre giorni di gare, riservate alla specialità individuale e a quella della danza, assisteremo alle performance di ben 70 ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Chelyabinsk 2019 : Kamila Valieva pronta ad alzare l’asticella - debutto per Gabriele Frangipani : Sarà la Traktor Ice Arena di Chelyabinsk (Russia) la sede della quarta tappa del circuito ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico. Mai come questo appuntamento i riflettori saranno puntati sui talenti di casa, tutti favoriti per le posizioni di vertice: una su tutte la fuoriclasse Kamila Valieva, pattinatrice che ha conquistato la prima posizione nel primo evento della serie, quello di Courchevel, impreziosendo il suo programma ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei 2019 : incetta di medaglie per gli azzurri - Spagna e Portogallo in grande crescita : Si sono conclusi con uno scenario inedito i Campionati Europei 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle, andati in scena questa settimana presso l’Ice Hall di Haresfeld, cittadina tedesca della Bassa Sassonia. La spedizione azzurra della massima categoria infatti, tralasciando le coppie d’artistico e gli obbligatori, ha lasciato sul piatto la medaglia più pregiata in tutte le specialità, cedendo il passo alle altre Nazionali, ...

Pattinaggio artistico - ISU Junior Grand Prix Riga 2019 : Andrei Mozalev vince la tappa - nella danza trionfo per Khudaiberdieva-Filatov : Cala il sipario alla Volvo Sports Centre, impianto sportivo di Riga (Lettonia) che ha ospitato questa settimana il terzo appuntamento del circuito ISU Junior Grand Prix 2019-2020 di Pattinaggio artistico. Tutto facile nell’individuale maschile per il russo Andrei Mozalev, vincitore della tappa in una gara decisamente poco entusiasmante; malgrado alcuni problemi in fase di atterraggio e un triplo axel andato in ripetizione, il pattinatore ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei 2019 : tripletta azzurra nel singolo junior femminile - Sergio Canalez Rodriguez si prende la scena nello short : Cascata di medaglie per gli azzurri in Bassa Sassonia, precisamente ad Haresfeld (Germania), sede dei Campionati Europei 2019 di Pattinaggio artistico a rotelle in scena presso l’Ice Sport Arena fino a sabato 7 settembre. La notizia più bella della giornata è arrivata con il responso della Finale della categoria individuale femminile junior in cui le nostre azzurre hanno centrato una fantastica tripletta. A conquistare la medaglia ...