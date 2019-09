Palestrina e Zagarolo | domenica 22 evacuazione per disinnesco ordigno Guerra

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 19 settembre 2019) Roma –22 settembre i residenti dei Comuni diverranno evacuati per permettere le operazioni didell’bellico, risalente alla IIMondiale, trovato in un terreno agricolo nei giorni scorsi. Il 16 settembre è stata firmata dal Prefetto l’ordinanza nella quale sono indicati orari delle operazioni e strade interessate all’. Le operazioni inizieranno alle 7:30, quando si insedierà la struttura di coordinamento e si posizioneranno le Forze dell’Ordine per evacuare la zona. Alle 8:30 inizierà ufficialmente l’operazione diper circa 5000 residenti e verranno chiuse al traffico, sia veicolare che pedonale, diverse strade. Terminate le operazioni di allertamento eddella popolazione, attraverso una sirena verrà segnalato l’obbligo di evacuare completamente le zone ...

