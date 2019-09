Palermo | turista accerchiata e molestata da 4 minorenni | indagini

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 19 settembre 2019) Federico Garau La giovane, che stava passeggiando nel centro cittadino, è stata circondata e palpeggiata. Riuscita a fuggire, ha trovato rifugio in un albergo, da dove ha chiamato le forze dell'ordine: non si tratta del primo caso del genere Tanta paura per una giovanetedesca, pedinata circondata esessualmente da un gruppo di ragazzini in una piazza di. L'episodio domenica mattina, intorno alle 7, quando la 23enne stava passeggiando nel centro storico, zona Vucciria. Ad un tratto quattro ragazzi, descritti comedi età compresa fra i 14 ed i 16 anni, l'hanno raggiunta ed. Intrappolata dal branco, la giovane è stata palpeggiata eper lunghi, interminabili minuti. Uno dei minori, fra l'altro, si sarebbe anche calato i pantaloni per mostrarle le parti intime. Prima che la situazione potesse ulteriormente degenerare, la ...

