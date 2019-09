Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019), 19 set. (AdnKronos) - Unoa bordo di undifuori servizio. Una, pubblicata dal sito Mobilita, chee fa il giro del web. Loè stato caricato in piazza Indipendenza e poi trasportato fino alla rimessa del bus in via Roccazzo. Con il me

TommasoDragotto : Palermo, autista Amat carica il suo scooter sull’autobus - zazoomblog : Palermo: scooter su autobus linea la foto diventa virale Amat annuncia ‘pugno duro’ - #Palermo: #scooter #autobus… - ziaarsenico : ??per la rubrica “Only in Palermo”: ???????????? -