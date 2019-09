Padre Livio | intervista al veggente Ivan

Fonte : preghiamoinsieme

(Di giovedì 19 settembre 2019): Abbiamo oggi la grazia di avere ilcon noi perché ci racconti la grande esperienza che ha vissuto da 31 anni ed abbiamo il suo amico Krizan che farà da traduttore. Faremo una conversazione che possa aiutarci a capire meglio i messaggi della Madonna. Ti ringraziamo,, e vorrei che ci descrivessi come è un’apparizione della Madonna, come l’hai avuta tu in questi giorni.: Sia lodato Gesù Cristo! Vicka, Marja ed io abbiamo l’incontro con la Madonna ogni giorno. Noi ci prepariamo con la preghiera del Santo Rosario alle ore 18, ogni giorno, pregando con tutta la gente che partecipa, nella Cappella del Santo Rosario. Come si avvicina il tempo, le 7 meno 20, io avverto di più la presenza della Madonna nel mio cuore. Nel momento in cui io m’inginocchio davanti all’altare è il momento in cui arriva la nostra ...

