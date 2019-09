Oroscopo 2 ottobre | Cancro in miglioramento | Sagittario confuso

Oroscopo Cancro - ottobre : problematiche familiari da risolvere - bene il lavoro : Quello che sta per iniziare sarà un mese di alti e bassi per i nati sotto il segno del Cancro. Sebbene, infatti, ottobre inizi in modo positivo sia per quanto riguarda l’ambito lavorativo, la sfera sentimentale e la salute, è anche vero che, a partire dalla seconda metà del mese, il segno vivrà un pesante momento sottotono. Dunque, in amore, sarà bene sfruttare le prime due settimane per ritrovare la serenità ma anche per concedersi qualche ...

Oroscopo 1° ottobre : Toro stanco - Bilancia pigra : Nella giornata di martedì 1° ottobre molti atteggiamenti dei segni zodiacali potrebbero diventare più intensi, come nel caso della Bilancia, la cui pigrizia diventerà ancora più forte e lo Scorpione che diventerà sempre più predisposto ai sentimenti e all'eros. La Vergine potrebbe invece apparire più “pignola”, mentre l'Ariete sarà decisamente più teso. Di seguito, le previsioni della giornata per tutti i segni....Continua a leggere

Oroscopo ottobre - Acquario : il settore favorito sarà quello lavorativo : Per voi nativi del segno dell'Acquario in questo mese di ottobre l'unico settore in cui incontrerete il favore degli astri sarà quello del denaro e del lavoro. Sia per quanto riguarda il fronte amoroso, che quello della salute e degli influssi della fortuna, dovrete avere la pazienza di attendere la fine del mese per vedere più luce nella vostra vita. Amore e affetti Potreste incorrere in incomprensioni che potrebbero portarvi a litigi anche ...

Oroscopo ottobre - Bilancia : miglioramenti in ambito lavorativo : Per i nati nel segno della Bilancia, il mese si prospetta ottimo in ambito lavorativo ed economico, con molti guadagni in arrivo senza troppi sforzi, sul fronte della fortuna, ma non molto in ambito amoroso e della salute, con alcuni malanni autunnali sfortunatamente dietro l'angolo. Amore La prima settimana del mese di ottobre si presenta molto favorevole all'amore, all'eros e all'intesa all'interno della coppia. Tuttavia, potreste facilmente ...

Oroscopo ottobre - Pesci : soddisfazioni lavorative - fantasiosi negli affetti : Per voi nativi del segno dei Pesci, questo ottobre sarà ottimo sotto molti punti di vista: il lavoro vi darà soddisfazioni che presto saranno ricompensate anche con delle buone somme pecuniarie, mentre l'amore sarà molto sentimentale e fantasioso, con molti progetti di cui discutere con il partner. La salute sarà quella più “presa di mira” dagli astri, ma con alcuni accorgimenti le cose si sistemeranno in fretta....Continua a leggere

Oroscopo ottobre - Capricorno : amore al top : Per voi nativi del segno del Capricorno, i successi sia in ambito lavorativo che amoroso saranno molteplici, ricchi di azione sia produttiva che erotica. Marte, Venere e Giove vi daranno slanci enormi rendendo ottobre un mese ideale, da sfruttare come meglio potrete. La salute non vi darà problematiche, ma sarà comunque essenziale tenerla sotto controllo con sport e molto riposo....Continua a leggere

Oroscopo ottobre - Sagittario : sarà un mese difficile : Per voi nativi del segno del Sagittario, nel mese di ottobre dovrete stringere i denti perché non sarà per niente facile affrontarlo, che sia a livello sentimentale, passionale, amoroso e lavorativo. I rapporti risulteranno alquanto difficile a causa del vostro nervosismo e della vostra tensione. Cercate di rimanere il più calmi possibile e attendete la fine di questo periodo. ...Continua a leggere

Oroscopo ottobre - Scorpione : sarete fra i favoriti del mese : Per voi nativi del segno dello Scorpione questo ottobre sarà ricco di amore, di passione, ma anche di incontri che potrebbero cambiarvi radicalmente la vita trasformandola in maniera molto positiva e proficua. Anche il lavoro sarà colmo di opportunità, anche per voi che dovrete fare fronte alla ricerca di un lavoro che vi soddisfi in tutti i sensi. Energici e potenti, sarete uno dei protagonisti in modo positivo del panorama astrologico di ...

Oroscopo ottobre - Ariete : sarà un mese piuttosto insidioso : Per voi nativi del segno dell'Ariete, il mese di ottobre non si presenterà molto bene sotto diversi aspetti. Gran parte del buon esito di alcune situazioni dipenderà esclusivamente da voi. Sul fronte amoroso dovrete agire con molta cautela, mentre sul lavoro avrete bisogno di quella determinazione e grinta che, purtroppo, la posizione planetaria non sarà in grado di offrirvi. Stringete i denti e attendete dei periodi migliori: ottobre potrebbe ...

Oroscopo ottobre - Vergine : sarà uno dei mesi ideali per gli affetti : Per voi nativi del segno della Vergine questo settembre sarà ottimo sotto molti punti di vista. sarà un mese del tutto diverso da quelli precedenti. L'amore vi regalerà maggiore intesa e tanta passionalità all'interno della coppia, per poi passare ad un lavoro soddisfacente e che potrebbe regalarvi emozioni e guadagni. Ottime anche le amicizie ed i rapporti in famiglia, i litigi non saranno così frequenti e le opportunità di fare qualcosa ...

Oroscopo ottobre - Leone : sarà un mese difficoltoso : Per voi nativi del segno del Leone, questo ottobre vi darà qualche occasione soltanto all'inizio del mese. Dalla seconda settimana sarà necessario prestare prudenza per ogni spetto della vostra vita, in particolare il lavoro, perché non potrebbe portare i vantaggi che vi aspetterete. L'importante sarà darsi da fare senza affaticarsi troppo e senza prendervela se le cose si faranno più complicate. La stessa identica situazione si riscontrerà ...

L'Oroscopo di ottobre - Toro : mese fortunato in ambito lavorativo : Per i nati nel segno del Toro ottobre sarà un mese complicato. In ambito lavorativo potreste avere a che fare con una serie di impegni non sempre redditizi, ma grazie alla fortuna le energie non vi mancheranno: riuscirete ad affrontare il tutto con la carica giusta. Le problematiche amorose potrebbero non trovare soluzioni, almeno per il momento. Nel complesso, vi servirà utilizzare molta cautela per gran parte dei giorni. Amore Questo mese di ...

Oroscopo ottobre - Cancro : tenerezza in amore - ottime le finanze : Per voi nativi del segno del Cancro, questo ottobre sarà un mese ottimo per molti aspetti della vostra vita, a cominciare da una buona posizione di Venere che vi renderà l'amore più tenero e più facile, mentre Marte e Mercurio vi daranno ottime chance per quanto riguarda il lavoro e fortuna sul piano prettamente finanziario ed economico. Dovrete però concedervi dei momenti esclusivamente per voi stessi e per la cura della vostra persona, che sia ...

Oroscopo ottobre - Gemelli : lavoro complicato - amore in rialzo : Per i nativi del segno dei Gemelli, questo mese di ottobre soltanto l'amore sarà degno di nota. Per il resto, e soprattutto sul fronte lavorativo, le faccende si complicheranno a causa di opposizioni planetarie molto importanti che comprometteranno i progetti. Sarà bene prepararsi agli eventi, fare rifornimento di energia e contare esclusivamente sulle proprie forze e capacità....Continua a leggere