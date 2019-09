Operazione anti-pirateria | “è l’evoluzione del napoletanissimo pezzotto”

Operazione antimafia Octopus - la mafia gestiva i buttafuori nei locali notturni : Nel corso dell’Operazione antimafia Octopus questa mattina a Palermo I carabinieri hanno arrestato 11 persone accusate a vario titolo di estorsione aggravata dal metodo mafioso. Si tratta di persone legate al mondo della criminalità organizzata di Palermo e Provincia. Gli arresti sono stati disposti dalla dda di Palermo. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal Gip di Palermo I carabinieri hanno scoperto un ...

Lega Serie A si congratula con Forze Ordine per Operazione antipirateria : Il Presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè e l'Amministratore DeLegato Luigi De Siervo si congratulano con le Forze dell'Ordine per l'operazione antipirateria "Eclissi".“Desidero complimentarmi con le Forze dell’Ordine per questa operazione senza precedenti. La pirateria è una piaga che drena risorse altrimenti investite e alimenta circuiti malavitosi. Solo in Italia i danni economici e di impiego superano il ...

Operazione Black IPTV grazie collaborazione Sky Antipiracy e Content Protection : Sono 700mila gli utenti online oscurati nell'ambito dell'Operazione Black IPTV che ha portato all'oscuramento della piattaforma XStream Codes da parte della Guardia di Finanza. Come emerso nel corso della conferenza stampa per illustrare i dettagli dell'Operazione, al cliente finale il pacchetto illecito costava 12 euro. Sky Italia, attraverso il servizio Antipiracy & Content...

Maxi-Operazione anti pezzotto della Finanza : i 700mila utenti rischiano fino a tre anni di carcere : Duro colpo al pezzotto televisivo. È partita dalla Procura di Napoli la mega operazione della Guardia di Finanza che punta a smantellare un’organizzazione clandestina che permetteva a circa 5 milioni di italiani di visionare tutti i canali di Sky, di Mediaset Premium (finché è stata attiva), di Dazn, di Netflix, di Infinity (gruppo Mediaset) in cambio di un abbonamento low cost. Solo 15 euro al mese. Quando è scattato l’oscuramento ...

Maxi Operazione antipirateria in tutta Europa : nel mirino le IPTV illegali : La polizia, coordinata dalla procura della Repubblica di Roma e dalle Agenzie europee Eurojust ed Europol, sta eseguendo la più vasta operazione antipirateria mai condotta nel settore delle IPTV (web tv) illegali, che consentono di usufruire gratuitamente di canali satellitari a pagamento. L’operazione interessa numerosi Paesi europei: in Italia sono coinvolti 5 milioni di utenti, […] L'articolo Maxi operazione antipirateria in tutta ...

Web tv : Operazione antipirateria - stop a 5 milioni di utenti in Italia : L’operazione coordinata dalla procura di Roma e dalle agenzie Ue Eurojust ed Europol riguarda il settore delle Iptv (web tv) illegali, che consentono di usufruire gratuitamente di canali satellitari a pagamento

Roma - Operazione antidroga : 21 arresti : 10.04 La sezione antidroga della Squadra Mobile della Polizia di Stato,coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Capitale,ha arrestato 21 persone, membri di spicco della criminalità Romana. L'operazione mira a colpire i più importanti fornitori delle piazze di spaccio della Capitale dalla Marranella a Torpignattara,fino a La Rustica, Acilia, Infernetto, Pietralata, Fonte Nuova. In corso perquisizioni.

Hamza bin Laden - arriva la conferma dalla Casa Bianca : è stato ucciso in un’Operazione antiterrorismo degli Stati Uniti : La Casa Bianca conferma la morte del figlio di Osama Bin Laden: “Hamza bin Laden, membro di alto rango di al-Qaeda e figlio di Osama bin Laden – si legge in una nota – è stato ucciso in un’operazione antiterrorismo degli Stati Uniti nella regione Afghanistan-Pakistan“. Secondo la Casa Bianca, l’uccisione “non solo priva al-Qaeda di importanti competenze di leadership e legame simbolico con il padre, ma mina ...

In Germania c’è stata una grande Operazione antiterrorismo : Mercoledì in Germania c’è stata una grande operazione antiterrorismo in cui sono stati perquisiti 16 edifici negli stati di Schleswig-Holstein e Meclemburgo-Pomerania Anteriore, e nella città di Amburgo. Le perquisizioni sono state ordinate dopo che la procura di Flensburgo aveva iniziato

De Siervo : «Soddisfazione per Operazione antipirateria : la Serie A va tutelata» : La Lega Serie A esprime “la massima soddisfazione per l’operazione ‘Free Football’, portata a termine dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia congiuntamente al Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza di Roma, che ha portato alla chiusura di 114 siti internet che diffondevano illegalmente, sia in diretta che on demand, […] L'articolo De Siervo: «Soddisfazione per ...

Antitrust : avviata istruttoria su Operazione concentrazione Terzo Fondo F2i/Persidera : L’Autorità ha avviato, in data 4 settembre 2019, un procedimento istruttorio volto a valutare l’operazione di concentrazione consistente nell’acquisizione del controllo della società Persidera S.p.A. da parte del Terzo Fondo per le Infrastrutture istituito e gestito da F2i S.G.R. S.p.A. L’operazione di concentrazione prevede la scissione delle società Persidera S.p.A., operatore di rete attivo nel ...

Giorgio Chiellini sorridente dopo l’Operazione - ha davanti sei mesi di stop : Sorriso e muscoli in evidenza. È tutto positivo il ritratto di Giorgio Chiellini dopo l’operazione al ginocchio destro. Il difensore bianconero e capitano della Nazionale è stato sottoposto con successo a un intervento di ricostruzione del legamento crociato lesionato in allenamento la scorsa settimana. Potrà tornare in campo tra circa sei mesi. https://twitter.com/Chiellini/status/1168966724160503808 Per il 35enne giocatore della Juventus ...

Maxi Operazione antidroga a Chieti - 17 arresti Sodalizio composto da italiani e albanesi : Chieti - Sono 17 le persone arrestate, cinque delle quali in carcere, dodici ai domiciliari, e 8 quelle raggiunte da provvedimento di obbligo di dimora nei confronti di 25 persone, nel corso di un'operazione antidroga condotta questa mattina da agenti della Squadra Mobile della Questura di Chieti, del Servizio Centrale Operativo e della Compagnia della Guardia di Finanza di Chieti: tutte sono responsabili a vario titolo di detenzione e ...