Omelia del 20 Settembre 2019

Omelia del 19 Settembre 2019 : Giorno liturgico: Giovedì, XXIV settimana del Tempo Ordinario Testo del Vangelo (Lc 7,36-50): In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, ...

Omelia del 18 Settembre 2019 : Giorno liturgico: Mercoledì, XXIV settimana del Tempo Ordinario Testo del Vangelo (Lc 7,31-35): In quel tempo, il Signore disse: «A chi posso paragonare la gente di questa generazione? A chi è simile? È simile a bambini che, seduti in piazza, gridano gli uni agli altri così: “Vi abbiamo suonato il flauto e non avete ballato, abbiamo cantato un lamento e non avete pianto!”. È venuto infatti Giovanni il Battista, che non ...

Omelia del 17 Settembre 2019 : Giorno liturgico: Martedì, XXIV settimana del Tempo Ordinario Testo del Vangelo (Lc 7,11-17): In quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i discepoli e grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro un morto, figlio unico di madre vedova; e molta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore ne ebbe compassione e le disse: «Non ...

Omelia del 16 Settembre 2019 : Giorno liturgico: Lunedì, XXIV settimana del Tempo Ordinario Testo del Vangelo (Lc 7,1-10): In quel tempo, Gesù, quando ebbe terminato di rivolgere tutte le sue parole al popolo che stava in ascolto, entrò in Cafàrnao. Il servo di un centurione era ammalato e stava per morire. Il centurione l’aveva molto caro. Perciò, avendo udito parlare di Gesù, gli mandò alcuni anziani dei Giudei a pregarlo di venire e di salvare il suo servo. ...

Omelia del 15 Settembre 2019 : Giorno liturgico: XXIV Domenica (C) del Tempo Ordinario Testo del Vangelo (Lc 15,1-32): In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola: «Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde una, non lascia le novantanove nel deserto e va in cerca di quella perduta, finché ...

Omelia anti-migranti del parroco di Sora - diocesi prende distanze : Omelia anti migranti del parroco di Sora: Non sono sulle navi che si vanno a soccorrere persone che hanno telefonini o catenine al collo

Sora : l'Omelia contro i migranti del parroco pro-Salvini (VIDEO) : È diventato rapidamente virale e sta facendo ancora discutere il discorso di Don Donato Piacentini, parroco di Sora, che ha tenuto un’omelia sui migranti durante la processione in onore di San Rocco. "Vanno a soccorrere persone che hanno telefonini o catenine e catene al collo e che dicono di venire dalle persecuzioni. Ma quali persecuzioni?", ha esordito il sacerdote venerdì 16 agosto durante la festa patronale del centro in ...

Funerali Nadia Toffa : l’Omelia e le parole della nipote e delle Iene : Il racconto dei Funerali di Nadia Toffa: l’omelia, le parole della nipote e la cravatta nera deposta sulla bara. Enrico Lucci: “La gente ha capito”. Il padre delle Iene Davide Parenti: “Sapevamo come sarebbe finita la vicenda” In piazza Duomo a Brescia, sono accorsi in tantissimi a dare l’ultimo saluto a Nadia Toffa, i cui […] L'articolo Funerali Nadia Toffa: l’omelia e le parole della nipote e ...