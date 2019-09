Obsolete & Discontinued | una mostra fotografica unica dal 20 settembre a Napoli

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 19 settembre 2019) Approda alacollettiva “” nello spazio espositivo dei Magazzini Fotografici localizzato nell’antico Palazzo Caracciolo D’Avellino del Decumano superiore. Si potrà visitare dal 20, giorno dell'inaugurazione, fino al 3 novembre. Lanasce da un’idea del fotografo e noto stampatore inglese Mike Crawford e coinvolge 50 grandi nomi della fotografia internazionale. Allestita per la prima volta in Italia, offre l’occasione per fare un tuffo nelle immagini fotografiche analogiche di un tempo e in tutto quel materiale e di tecnologie ormai fuori produzione. Ma si sa: tutto quello che sa di antico ed è considerato prezioso, conserva intatto il suo fascino e trova appassionati che continuamente restituiscono la vita ad oggetti e strumenti fotografici che hanno fatto e documentato, per oltre cent’anni, la storia del mondo attraverso le ...

VSinistre : @TeresaBellanova @monicaguerzoni @Corriere L'ex bracciante sindacalista che affianca colui che disse che i sindacat… - MdiKasa : RT @svalvolatovalvo: @theciosaz @ppdalmon E' come per il MES, ci vogliono far pagare lo smantellamento (ormai necessario) delle obsolete ce… - Rita66401262 : @Nonha_stata Le freccie sono in uso solo agli idiani!a Roma sono ormai obsolete!?????? -