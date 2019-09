Nuovo stadio di Milan e Inter | il dettaglio dei costi

Milan-Inter - il Nuovo stadio svelato la prossima settimana : Il progetto del nuovo stadio che Milan e Inter intendono realizzare al posto dell’attuale stadio di San Siro dovrebbe essere presentato al pubblico la prossima settimana. E’ quanto emerso dall’incontro di oggi tra i vertici delle due società e i capigruppo in consiglio comunale «Oggi sono stati mostrati rendering, senza entrare troppo nel dettaglio. Nei […] L'articolo Milan-Inter, il nuovo stadio svelato la prossima ...

«Inter e Milan compatti per un Nuovo stadio» : «Inter e Milan andranno avanti compatti e uniti. Siamo ottimisti”. Lo ha detto Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’Inter, dopo l’incontro a Palazzo Marino a Milano sul progetto del nuovo stadio e sul futuro di San Siro «Avanti compatti sul nuovo stadio? Assolutamente, sempre», ha ribadito Antonello ai cronisti al termine dell’incontro con i capigruppo in […] L'articolo «Inter e Milan compatti per un nuovo ...

“Il Nuovo stadio San Paolo è bello - ma i disservizi non sono scomparsi” : Due lettori abbonati al San Paolo in curva B scrivono a Repubblica Napoli. bello il nuovo stadio, dicono, ma i disservizi per i tifosi sono evidenti. Antonio Esposito e Mario Mellone lodano il colpo d’occhio regalato dal San Paolo tirato a lucido ma denunciano gli intoppi relativi alla possibilità introdotta dal Napoli di cedere l’abbonamento per cinque partite. “Un amico ha provato a trasferire il biglietto ad un altro amico, ma ...

San Siro - nel Nuovo stadio controlli hi-tech : nuovo San Siro sicurezza – Il nuovo stadio di Milan e Inter – i cui progetti rimasti in gara saranno svelati il 24 settembre – sarà all’avanguardia anche dal punto di vista della sicurezza. Come scrive “La Repubblica”, l’impianto sarà dotato di tutti gli ultimi ritrovati tecnologici in materia, a cominciare dal riconoscimento facciale. Il […] L'articolo San Siro, nel nuovo stadio controlli hi-tech è stato realizzato da Calcio e ...

Il Napoli fa festa nel Nuovo stadio : doppio Mertens abbatte la Samp : Napoli e Sampdoria si affrontano al San Paolo per la terza giornata di campionato in un match estremamente delicato per entrambe le compagini: i partenopei, dopo avere sofferto e vinto a Firenze...

Napoli-Samp - ecco il Nuovo stadio : «Ma che figuraccia con i lavori» : Sono le 16.05 quando i primi tifosi varcano i cancelli del ?nuovo? stadio San Paolo. Ad attenderli un impianto rinnovato ? tra caos e polemiche ? e una squadra che già...

L’archistar esclusa dalla corsa per il Nuovo San Siro : “Sullo stadio deve decidere il Comune” : Uno degli architetti esclusi dalla prima selezione operata da Milan e Inter sui progetti pervenuti per il nuovo San Siro non cista. Sullo stadio deve decidere il Comune, dice, che rappresenta i milanesi. Non può essere una questione privata. Abbiamo raccontato nei giorni scorsi che i progetti per il nuovo stadio da quattro son stati ridotti a due. Uno dei due esclusi è lo studio di Stefano Boeri. E’ lui che commenta l’esclusione. Le ...

FanPlus - un Nuovo modo di vivere le partite allo stadio : Perdersi un gol e avere immediatamente a disposizione il replay sullo smartphone, ordinare da mangiare con un click direttamente al proprio posto, acquistare merchandising. Sono alcune delle possibilità offerte da “FanPlus”, l’app che rivoluzione il modo di vivere la partita allo stadio. Il progetto – spieca “Il Secolo XIX” era stato già lanciato da Infront […] L'articolo FanPlus, un nuovo modo di vivere le partite allo stadio è stato ...

Nuovo stadio Milan e Inter - parla Giuseppe Sala : il sindaco mette le cose in chiaro : In attesa della ripresa del campionato di Serie A con la terza giornata un tema caldo negli ultimi mesi per Milan ed Inter riguarda soprattutto lo stadio per il futuro, nelle ultime ore sono arrivate importanti indicazioni da parte del sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine della consegna di alcune borracce ai bambini di una scuola elementare. “La cosa peggiore e’ che la discussione rimanga solo sull’abbattere o il non ...

San Siro - due progetti per il Nuovo stadio : i costruttori del New White Hart Lane favoriti [DETTAGLI e FOTO] : Entro il 10 ottobre il sindaco di Milano Giuseppe Sala dovrà dare una risposta sul progetto del nuovo stadio. Nei giorni scorsi il primo cittadino aveva invitato Inter e Milan a condividere le idee con i miLanesi. Invito subito raccolti dai due club che sveleranno i progetti il 24 settembre. Dall’altra parte c’è in ballo la demolizione del Meazza, ancora ritenuto un simbolo della città e del calcio italiano che molti non ...

Nuovo San Siro - 45 milioni per demolirlo. Gli spogliatoi dovranno spaventare gli avversariI dettagli del Nuovo stadio : Il Corriere Milano dedica ampio spazio ai progetti per il nuovo San Siro che sono alla valutazione di Inter e Milan. Si scopre che, al centro delle indicazioni che gli architetti hanno ricevuto per compilare i loro progetti c’è anche l’aspetto psicologico. Gli spogliatoi riservati alle squadre ospiti dovranno infatti incutere timore e tensione negli avversari. Quasi un’introduzione a ciò che accadrà quando scenderanno in ...

Nuovo stadio Milano - il consigliere del M5S : “cittadini senza voce in capitolo” : ”Appena dopo aver chiesto trasparenza e celerità nel presentare il master plan proposto da Milan e Inter si scopre che già due dei quattro progetti presentati siano stati scartati. E il tutto senza che il Consiglio Comunale né tantomeno i comitati cittadini potessero dire la loro”. Sono le dichiarazioni di Simone Sollazzo, consigliere comunale M5S a Milano e membro della commissione consiliare Sport, sulla bocciatura di due ...

Moratti : “San Siro è un pezzo di storia di tutti. Nel Nuovo stadio basta razzismo” : Il Corriere della Sera Milano intervista Massimo Moratti sulla questione nuovo San Siro. L’ex presidente dell’Inter è d’accordo con il sindaco Sala: la cittadinanza deve conoscere i progetti in ballo, per una questione di trasparenza. “Non penso a un referendum per votare la soluzione più gradita. Ovvio che le società debbano assumersi fino in fondo tutte le responsabilità di un progetto storico così ampio. Ma è bello che ...

Il Barcellona ha inaugurato il Nuovo Estadio Johan Cruyff : Il Barcellona ha finalmente inaugurato il nuovo “Estadio Johan Cruyff”. La struttura sorge nella zona di Sant Joan Despi, e sarà utilizzata dalla squadra B blaugrana al posto del “Mini Estadi” e dalle formazioni femminili e giovanili del club. Alla festa di inaugurazione hanno partecipato le squadre giovanili di Barcellona e Ajax, i due club […] L'articolo Il Barcellona ha inaugurato il nuovo Estadio Johan Cruyff è stato realizzato da ...