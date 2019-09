Nuovi dettagli per il multiplayer di Death Stranding | i giocatori potranno trasformare il

Death Stranding : Nuovi dettagli da Hideo Kojima : In occasione del Tokyo Game Show 2019, Hideo Kojima ha svelato Nuovi e interessanti dettagli per Death Stranding che vi riportiamo a seguire, legati sia al Multiplayer che al sistema di Morte presenti in gioco. Nuovi dettagli per Death Stranding I giocatori possono tenere traccia dei progressi di altri utenti attraverso uno speciale sistema di connessione, il quale mostrerà le orme lasciate dai giocatori sulla mappa Possibilità ...

Arrestati gli ultras della Juventus - i Nuovi clamorosi dettagli : “capillare strategia criminale” : Importante indagine nelle ultime ore da parte della Polizia che ha portato all’arresto di alcuni ultras della Juventus, le accuse sono molto pesanti. Emergono nuovi dettagli rispetto alla prime notizie, nel dettaglio i leader della curva dei bianconeri avrebbero messo in piedi una “capillare strategia criminale” per ricattare la società dopo che la Juve aveva deciso di interrompere una serie di privilegi concessi ai ...

Beautiful - Caroline è stata uccisa? Nuovi dettagli scioccanti sulla sua morte : Anticipazioni americane Beautiful: Caroline è davvero morta a causa di un coagulo di sangue? Spuntano nuove ipotesi sconvolgenti Com’è realmente morta Caroline in Beautiful? Le ultime anticipazioni americane parlano di una verità che presto uscirà fuori e che sconvolgerà tutti. Questi dettagli porteranno a una realtà davvero sconvolgente! Pare che, nel corso delle prossime puntate […] L'articolo Beautiful, Caroline è stata uccisa? ...

Nioh 2 : Nuovi dettagli dal Tokyo Game Show 2019 : In occasione del Tokyo Game Show 2019 sono stati diffusi Nuovi e interessanti dettagli per Nioh 2 che vogliamo condividere con voi a seguire. Nuovi dettagli per Nioh 2 Di seguito vi riportiamo le novità svelate: Il lancio del gioco è fissato per l’inizio del 2020 Possibilità di giocare la Storia in 3 (uno in più rispetto Nioh) Presente un sistema multiplayer asincrono Possibilità di usare i ...

Nuovi dettagli su Huawei Smart Screen - HONOR Play 3e e un misterioso smartphone Huawei : Scopriamo Nuovi dettagli su Huawei Smart Screen, HONOR Play 3e e su un nuovo Smartphone Huawei con il Nuovissimo SoC HiSilicon Kirin 990. L'articolo Nuovi dettagli su Huawei Smart Screen, HONOR Play 3e e un misterioso Smartphone Huawei proviene da TuttoAndroid.

Resident Evil Resistance : Gameplay Trailer e Nuovi dettagli : Durante l’evento di apertura del Tokyo Game Show 2019, Capcom ha svelato Nuovi dettagli su Project Resistance, il nuovo Resident Evil Multiplayer, annunciando anche la Closed BETA e mostrando il primo Gameplay. Resident Evil Resistance: Nuovi dettagli, Closed BETA e primo Gameplay Il gioco vi porterà a Raccon City, in una struttura nei panni di 2 fazioni, da una parte vi è il Mastermind e dall’altra i ...

Cyberpunk 2077 : Nuovi dettagli sulle Missioni : Quest’oggi inizia ufficialmente il Tokyo Game Show 2019, per l’occasione CD Projekt RED torna a parlare di Cyberpunk 2077 soffermandosi sulle Missioni, a seguire i dettagli. Cyberpunk 2077: Le tipologie di Missioni Nel corso dell’avventura avrete a che fare con le seguenti tipologie di Missioni: Principali: Missioni che riguarderanno la storia principale e dovranno essere completate per portare a termine ...

In arrivo Nuovi dettagli su The Last of Us Part II : annunciato un media event in programma tra pochi giorni : Naughty Dog non ha fornito moltissime informazioni sull'attesissimo The Last of Us Part II dall'E3 2018. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare molto presto. Lo studio, infatti, ha inviato inviti per un media event, in programma il 24 settembre, nel quale si discuterà del gioco in modo più approfondito. Mentre i dettagli dell'evento non sono disponibili al momento, potrebbero arrivare maggiori informazioni sul gameplay, sulla trama e ...

Stadia : arrivano Nuovi dettagli su demo gratuite - cross progression e supporto alle mod : Il colosso Google ha svelato alcuni nuovi interessanti dettagli sulla sua attesa piattaforma Stadia che debutterà nel mese di novembre.Con l'avvicinarsi del lancio, ecco che l'head of product, John Justice, ha deciso di rivelare qualche informazione in più su demo gratuite, cross progression e supporto alle mod in un'intervista con StadiaCast.Justice afferma che l'intenzione di Google è quella di fornire delle demo gratuite dei giochi e di ...

Cyberpunk 2077 : CD Projekt svela Nuovi dettagli sul crafting : CD Projekt RED ha condiviso maggiori dettagli sul sistema di crafting di Cyberpunk 2077.Come svelato in una precedente notizia, alcune armi possono utilizzare munizioni speciali, come proiettili esplosivi e perforanti. Risorse preziose, che dubitiamo potrete ottenere facilmente depredando i nemici o a buon prezzo nel mercato nero. La possibilità di sfruttare i materiali racimolati durante le scorribande a Night City per creare munizioni ...

Death Stranding : Nuovi dettagli su difficoltà e doppiaggio da Kojima : Tra pochi mesi sarà finalmente e ufficialmente disponibile su PS4 l’ultima fatica di Hideo Kojima, quest’oggi vogliamo condividere con voi Nuovi dettagli su Death Stranding riguardanti difficoltà e doppiaggio. Nuovi dettagli per Death Stranding In un recente post su Twitter Hideo Kojima ha dichiarato: Quando giochi ad un videogioco solitamente ti trovi di fronte 3 difficoltà, ossia Facile, Normale e Difficile, ...

Need for Speed Heat : Nuovi dettagli sul sistema di guida : Dopo i dettagli di cui vi abbiamo parlato QUI riguardanti la reputazione e il bottino presenti in Need for Speed Heat, quest’oggi vogliamo condividere con voi alcune informazioni sul sistema di guida utilizzato in gioco. Nuovi dettagli sul sistema di guida di Need for Speed Heat A seguire la dichiarazione rilasciata dal team di sviluppo: Come sapete Need for Speed è sempre stato un gioco di guida prettamente Arcade, e tale sistema ...

Need for Speed Heat : Nuovi dettagli su Reputazione e Bottino : Tramite il Playstation Blog veniamo a conoscenza di Nuovi e interessanti dettagli su Need for Speed Heat che vogliamo condividere con voi a seguire, riguardanti il sistema di Reputazione e il Bottino. Nuovi dettagli per Need For Speed Heat Need for Speed Heat propone sfide, gare o competizioni sia di giorno che nel cuore della notte, quest’ultime illegali e con un Bottino o montepremio più alto, il quale potrà ...

Nuovi dettagli su Google Pixel 4 XL : zoom 8X - 6 GB di RAM e colorazioni bianca e arancione : Nuove anticipazioni di aiutano a delineare il quadro di Google Pixel XL: zoom 8X, 6 GB di RAM e una inedita colorazione arancione insieme alla più classica bianca. L'articolo Nuovi dettagli su Google Pixel 4 XL: zoom 8X, 6 GB di RAM e colorazioni bianca e arancione proviene da TuttoAndroid.