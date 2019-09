Notizie del giorno – Lutto nel mondo del calcio | colpo a zero per la Juve | retroscena

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) GRAVENELDEL– E’ morto a 43 anni l’olandese Fernando Ricksen, ex difensore olandese di Alkmaar, Glasgow Rangers e Zenit San Pietroburgo, stroncato dalla sclerosi laterale amiotrofica contro cui combatteva da diversi anni. A dare il triste annuncio in un comunicato è stato il club scozzese con il quale Ricksen ha giocato per sei stagioni, vincendo due campionati e due coppe nazionali e diventando un beniamino dei tifosi. Nel 2006 aveva lasciato i Rangers per trasferirsi allo Zenit in Russia, dove ha vinto un campionato, una coppa Uefa e una Supercoppa europea. La SLA gli era stata diagnosticata nel 2013 (L’ARTICOLO COMPLETO). ALTROPER LA– Seguito anche da Milan ed Inter nelle ultime ore lantus avrebbe effettuato uno scatto importante per Matic, il centrocampista è in scadenza con il Manchester United e potrebbe ...

