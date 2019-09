Non solo Lurisia | tutti i marchi del food italiano diventati «stranieri»

Sonno - il pisolino pomeridiano fa bene solo Non più di due volte a settimana : ecco perché : A livello scientifico il dibattito sul pisolino è ancora aperto. È ormai noto che schiacciare un riposino pomeridiano può dimezzare il rischio di infarti, ictus e in generale problemi cardiovascolari, tuttavia non presenterebbe 'controindicazioni', solo se i pisolini non superano le due volte a set

Stasera Italia - Luigi De Magistris svela la sua pazzesca scrivania : Non solo Che Guevara : Se questo è un sindaco. In collegamento dal suo studio di Napoli, a Stasera Italia su Rete 4, nella serata di mercoledì 18 settembre ecco il primo cittadino partenopeo, Luigi De Magistris. Il quale ha svelato all'Italia intera la sua scrivania. Una scrivania "austera", una roba da non credere. Si sp

Pensioni - i sindacati incontrano il governo - Landini : 'Il problema Non è solo Q100' : "Noi su entrambi i temi vorremmo fare un'analisi concreta su quello che è avvenuto, per capire se veramente quello strumento è servito per combattere la povertà o se sono necessari miglioramenti", ha spiegato il Segretario generale della Cgil Maurizio Landini, a margine dell'incontro tenutosi ieri fra l'esecutivo giallorosso e le parti sociali. Lo stesso sindacalista, infatti, sembra concentrarsi maggiormente sulle misure bandiera del governo ...

Salmonella - Non solo il tonno affumicato : ritirate anche le cozze - i lotti da evitare : Il Ministero della Salute ha richiesto il ritiro di un lotto di tonno affumicato a tranci e di un lotto di cozze. In quest'ultimo caso si tratta di sacchetti di rete da 2 chili, e confezioni commerciali da 5-10 chili, prodotti dalla Cooperativa Miticoltori Spezzini di Lerici. Il lotto, che riporta

Lo scisma di Renzi diventa un sisma sui gruppi parlamentari - Non solo su quello Pd : L'effetto Renzi sui gruppi parlamentari non si è fatto attendere e non ha investito solo i dem. Su Forza Italia, ad esempio, la nascita della nuova casa politica Renziana ha prodotto fibrillazioni che rischiano di travolgere il partito di Berlusconi che fa registrare le prime defezioni con la senatrice Donatella Conzatti che annuncia il passaggio a Italia viva. Non solo: sarebbero una ventina i deputati e quasi altrettanti i senatori che ...

Volley - Europei 2019. Italia-Francia 1-3 - Blengini : “Non ci siamo espressi al meglio - la partita contava solo per gli ottavi” : L’Italia è stata sconfitta dalla Francia per 3-1 nell’ultima partita della fase a gironi degli Europei 2019 di Volley maschile, gli azzurri si sono dovuti arrendere ai Galletti e si sono così dovuti accontentare del secondo posto nel gruppo A. La nostra Nazionale affronterà la Turchia agli ottavi di finale e ai quarti di finale ci potrebbe essere la possibilità di una rivincita contro la Francia che incrocerà la Finlandia nel primo ...

Meloni : “Nostra opposizione sarà dura ma breve : Pd e 5S Non hanno coraggio - solo interessi comuni” : Giorgia Meloni, in un'intervista a 'Porta a Porta', ha detto che FdI si prepara a una lunga opposizione al governo, che però non durerà a lungo: "La qualità della colla di chi sta sulle poltrone è buona, ma io credo che devi avere visione e coraggio per affrontare le intemperie e queste persone non ce l'hanno, hanno un forte interesse che le lega".Continua a leggere

Tangenti - le accuse a Sozzani fondate Non solo sulle intercettazioni via trojan : c’è un bonifico alla base del presunto finanziamento illecito : La Camera ne ha negato l’uso, ma le accuse mosse dalla procura di Milano a Diego Sozzani non si fondano solo sulle intercettazioni carpite tramite trojan: nella richiesta di custodia cautelare tra le carte dell’inchiesta “Mensa dei poveri” che a inizio maggio ha portato agli arresti di 28 persone tra politici, amministratori e imprenditori, il pm ha allegato il bonifico da 12mila euro alla base dell’accusa di ...

Landini (Cgil) : 'Problema revisione Fornero Non è solo Quota100' : L’esecutivo "giallorosso" intende confermare, seppur non lasciando chiuse le ipotesi di modifiche finalizzate a dei miglioramenti, le misure economiche simbolo del precedente governo gialloverde guidato dallo stesso premier Giuseppe Conte. In particolare le pensioni anticipate con la formula Quota 100, che prevede l’accesso al trattamento previdenziale a 62 anni con 38 anni di contributi, e il reddito di cittadinanza, il sussidio per chi è senza ...

Israele - a preoccupare Netanyahu Non è solo l’esito delle urne : il 2 ottobre udienza preliminare per tre casi di corruzione : “King Bibi” Netanyahu sembra aver fallito la propria seconda missione: la sua Alleanza non sfora i 61 seggi per avere la maggioranza alla Knesset. l’esito del voto è però solo l’inizio dei problemi, probabilmente il minore. Una data altrettanto fatale si profila per il leader israeliano, alle prese con possibili accuse penali: il 2 ottobre è in programma l’udienza preliminare di accusa per tre casi di corruzione, nonostante i ...

Italia viva : Biancofiore - ‘Conzatti Non ha idee politiche ma solo ambizione’ : Roma, 18 set. (AdnKronos) – ‘Renzi, che proviene dalla Margherita come il suo fondatore Lorenzo Dellai, avrebbe dovuto interpellarlo prima di compiere il medesimo autogoal che ho compiuto io, quando ho disgraziatamente ascritto, candidato e fatto eleggere Donatella Conzatti. Dellai mi disse pubblicamente, ‘sappiate che non fate un torto a lista civica nello sfilarcela che sarà un problema per voi’. Mai frase fu più ...

La connessione tra videogiochi e sparatorie di massa? Non solo è sbagliata ma anche razzista : I videogiochi sono stati incolpati per ogni sorta di comportamento violento, comprese le sparatorie di massa. Un nuovo rapporto suggerisce che non solo è sbagliato, ma le cose cambiano in base all'etnia del criminale.Il documento, pubblicato oggi sulla rivista Psychology of Popular Media Culture, trae le sue conclusioni da una coppia di esperimenti. Nel primo, i ricercatori hanno analizzato oltre 200.000 articoli di notizie su 204 sparatorie di ...

Crozza-Renzi è il malvagio Joker : “Non voglio far cadere il Governo. Voglio solo farvi tanto male” : Maurizio Crozza – dal 27 settembre in onda con Fratelli di Crozza sul Nove – veste i panni di un esilarante Matteo Renzi in versione Joker: “Mi piace da impazzire quando mi credono morto, ma io sono come l’Italia: viva!” E aggiunge: “Non Voglio far cadere il governo, io Voglio solo farvi male, molto male…” L'articolo Crozza-Renzi è il malvagio Joker: “Non Voglio far cadere il Governo. Voglio ...