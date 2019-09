No Man' s Sky | l' ultimo aggiornamento apporta modifiche alla modalità VR | lancia un nuovo

Koulibaly a Sky : «Non era facile il Liverpool era in forma.Con Manolas cominciamo a capirci» : Il difensore del Napoli Koulibaly ha parlato ai microfoni di Sky al termine della gara di Champions contro il Liverpool «Partita difficile sapevano che il Liverpool era in forma. Sono venuti per prendere punti ma noi siamo stati bravi a fare il nostro gioco e mettere questi due gol che ci fanno molto bene» Con Manolas «Stiamo andando meglio. Dobbiamo abituarci a giocare insieme. Sono tornato un po’ tardi dalle vacanze e abbiamo giocato ...

Champions League in tv : orari partite della settiMana - canali - streaming - programma Sky e Canale5 : Dopo una lunga attesa prende il via l’edizione 2019-2020 della Champions League di calcio. Il 17 e il 18 settembre si terrà la prima giornata della fase a gironi della massima competizione continentale per club. Inter, Napoli, Juventus e Atalanta saranno ai nastri di partenza con ambizioni diverse: i campioni d’Italia, poco brillanti in questo momento in campionato, dovranno affrontare l’Atletico Madrid e non sarà un match ...

Manolas a Sky : “Ieri segnale positivo - per stare in alto bisogna vincere queste partite. Scudetto? Ancora presto - ma ci siamo. Inter ha avuto partenza facile - noi la più dura. La difesa…” : Kostas Manolas da Castel Volturno ai microfoni di Sky Sport Castel Volturno, Kostas Manolas ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport, riguardo il match di ieri vinto dal Napoli: “E’ un segnale positivo, abbiamo vinto senza subire gol. Se vuoi restare sempre in alto, bisogna vincere queste partite. Alla fine sono queste le gare che servono per vincere qualcosa. Ancora molto presto per parlare di lotta a tre ...

PortMan è “Lucy in the Sky” - il film al Festival di Toronto : L'attrice Natalie Portman interpreta un'astronauta provata psicologicamente al suo rientro sulla Terra in "Lucy in the Sky", film presentato al Toronto International film Festival (TIFF), al via oggi fino al 15 settembre, liberamente ispirato alla storia dell'astronauta statunitense Lisa Nowak in merito al suo coinvolgimento sentimentale con il collega William Oefelein. "Non credo che abbiamo avuto qualcuna come lei finora sul grande schermo, è ...

MotoGP - GP Misano 2019 in tv : calendario e orari fine settiMana. Programma - dirette e differite su TV8 e Sky : A tre settimane dalla fine del round britannico, il Motomondiale torna in pista per affrontare uno degli eventi più sentiti e tradizionalmente rilevanti del calendario, il GP di Misano 2019. Si torna in Italia per la seconda volta dopo il Mugello e si correrà nel mezzo del fascino della riviera romagnola, terra natale di moltissimi dei nostri piloti e patria del motociclismo nel bel paese. Marc Marquez cercherà di ritrovare un successo che gli ...

F1 - GP Italia 2019 in tv : orari fine settiMana Monza - streaming - programma Sky e TV8 : Il 14° round della stagione è ormai alle porte per il Mondiale di Formula 1, che si trasferisce a Monza per la 90esima edizione del Gran Premio d’Italia (70 valevoli per il Mondiale). Sullo storico circuito brianzolo va in scena l’ennesima sfida tra Ferrari e Mercedes, con Charles Leclerc sulle ali dell’entusiasmo dopo aver conquistato la prima vittoria della carriera in Formula 1 nell’ultimo appuntamento in Belgio mentre ...

Canale Dazn su Sky - da doMani disponibili le offerte : Saranno disponibili da domani, 4 settembre, le offerte Dazn per gli abbonati Sky per quanto riguarda il Canale Dazn1 (che sarà disponibile invece a partire dal 20 settembre). L’accordo tra Dazn e Sky ha portato alla creazione di offerte dedicate solo ai i clienti Sky con abbonamento via satellite (non sarà qyubdudisponibile sulle piattaforme Digitale Terrestre […] L'articolo Canale Dazn su Sky, da domani disponibili le offerte è ...

Miglior fine settiMana di sempre per Sky Sport in termini di share tv. : Ascolti al top nel weekend per i canali Sport e Calcio di Sky con il 5,86% di share, Miglior fine settimana di sempre in termini di share tv. Nel complesso, sono stati 5 milioni 757 gli spettatori medi che hanno visto i match della 2^giornata di...

Higuain a Sky : “Da quando arrivato ho la fissa di riManere” : L’ex attaccante del Napoli Gonzalo Higuain è stato intervistato al termine della gara tra Juventus e Napoli da Sky Sport. Higuain, dopo Juve Napoli ha dichiarato: “E’ stata una montagna russa, il Napoli ha fatto due gol molto velocemente, non doveva succedere. Siamo usciti dalla partita ed abbiamo preso il pareggio. Dobbiamo migliorare su alcune cose ma abbiamo raggiunto una vittoria importantissima, siamo stati ...

Sky e Now Tv le uscite di Settembre tra film e Serie Tv : Euphoria - Green Book e Spider-Man Un Nuovo universo : Sky e Now Tv uscite Settembre 2019, film e Serie tv in streaming: da Euphoria e City on a Hill ai premi Oscar Green Book e Spider-Man Un Nuovo universo Un mese ricco sui canali Sky sia sul fronte cinematografico che delle Serie tv, ancora più grande per gli abbonati a Sky Q grazie alla qualità del 4K HDR. Nel giro di una settimana su Sky Cinema arrivano il premio Oscar come miglior film d’animazione Spider-Man un Nuovo universo e il ...

Sky : Llorente-Napoli - doMani le visite mediche : Gianluca Di Marzio conferma la chiusura dell’accordo tra il Napoli e Fernando Lorente. Il giornalista di Sky Sport lo aveva annunciato già questa mattina, su Twitter. Sullo stesso social, adesso scrive che le visite mediche, annunciate genericamente per il weekend, sono fissate per domani. Tutto confermato, visite domani per @llorentefer19 con il @sscnapoli #calciomercato @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 30, ...

Sky : Neymar al Barcellona - cash più Todibo - Rakitic e Dembélé (Manca l’ok) : Nonostante la smentita di Barcellona e Psg, Sky insiste sull’accordo tra i due club per Neymar. Sarebbe tutto in dirittura di arrivo, conferma e fornisce ulteriori dettagli sulla trattativa. Nell’accordo per riportare Neymar accanto a Messi rientrerebbero Jean-Clair Todibo e Ivan Rakitic, insieme a una somma cash. Ousmane Dembélé, invece, non avrebbe ancora dato il suo ok al trasferimento. Gli intermediari, scrive Sky, sono ancora al ...