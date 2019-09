No Euro | no Lega

Maxi operazione antipirateria in tutta Europa : nel mirino le IPTV illegali : La polizia, coordinata dalla procura della Repubblica di Roma e dalle Agenzie europee Eurojust ed Europol, sta eseguendo la più vasta operazione antipirateria mai condotta nel settore delle IPTV (web tv) illegali, che consentono di usufruire gratuitamente di canali satellitari a pagamento. L’operazione interessa numerosi Paesi europei: in Italia sono coinvolti 5 milioni di utenti, […] L'articolo Maxi operazione antipirateria in tutta ...

Volkswagen pagherà fino a 79 milioni di Euro in Australia nell’ambito di una causa collettiva legata al cosiddetto “Dieselgate” : L’azienda automobilistica tedesca Volkswagen ha accettato di pagare tra gli 87 e i 127 milioni di dollari Australiani (tra i 54 e i 79 milioni di euro) nell’ambito di una causa collettiva avviata in Australia e legata a cosiddetto “Dieselgate“, lo scandalo

Fondi russi alla Lega - a Savoini una consulenza da 2.600 Euro al mese con soldi pubblici della società della Regione Lombardia : Un compenso mensile da 2.600 euro per una consulenza alla Fnm spa, Ferrovie Nord Milano, un colosso dei trasporti pubblici lombardi quotato in Borsa e il cui azionista di maggioranza è lo stesso Pirellone. Sono i soldi pubblici incassati da Gianluca Savoini, il leghista presidente dell’associazione Lombardia russia al centro dell’inchiesta della procura di Milano sui Fondi russi alla Lega. A sostenerlo sono il settimanale l’Espresso ...

Sondaggi elettorali TP - Lega sempre al livello delle Europee - Conte bis nasce impopolare : Sondaggi elettorali TP, Lega sempre al livello delle europee, Conte bis nasce impopolare Le risposte di coloro che hanno partecipato al nostro Sondaggio online sono piuttosto chiare, questo governo giallo-rosso non ispira fiducia. Solo il 39% ne nutre, molta nel 10,8% dei casi, abbastanza nel 28,2%. La grande maggioranza di fiducia non ne ha, il 46,4% non ne ha nessuna, il 13,5% solo poca. È del resto questo un dato in linea con ...

Von der Leyen cambia idea : niente delega alla 'protezione dello stile di vita Europeo' : Ursula Von der Leyen ha presentato a Bruxelles la sua squadra di 26 commissari europei. Uno per ogni Stato membro dell'Unione Europea. I componenti sono stati individuati dai singoli Stati ma la neo-Presidente ha provveduto a disegnare e ad affidar loro le deleghe. Così all'ultimo arrivato per designazione, Paolo Gentiloni, la Presidente ha attribuito uno degli incarichi più importanti: gli Affari economici e monetari. Ma è scoppiata la polemica ...

Sondaggi elettorali Noto-Euromedia : Lega giù - Pd e M5S in crescita : Sondaggi elettorali Noto-Euromedia: Lega giù, Pd e M5S in crescita Lega in calo e Pd e Movimento 5 Stelle in crescita. Questo in sintesi lo scenario elettorale fotografato dai Sondaggi Euromedia e Noto per Porta a Porta il 10 settembre. Sondaggi elettorali Noto-Euromedia: Lega in calo Il Carroccio viene sondato in perdita di due e quattro punti tra il 33,9 e il 34% rispetto al periodo pre crisi di governo. Sul Partito Democratico i ...

Ue - polemica su commissario alla ‘protezione dello stile di vita Europeo’. Amnesty : ‘Collegare migranti e sicurezza messaggio preoccupante’ : Diventa un caso il titolo ufficiale attribuito da Ursula Von der Leyen al futuro commissario Ue Margaritis Schinas, incaricato delle questioni migratorie e della “protezione dello stile di vita europeo“. La prima obiezione ad arrivare da una cancelleria porta la firma della portavoce del governo francese, Sibeth Ndiaye. In conferenza stampa a Parigi, la fedelissima del presidente Emmanuel Macron ha detto che la formulazione ...

Ue - Scoppia il caso della delega all'immigrazione : è nel portafoglio 'Proteggere il nostro stile di vita Europeo' : “Siamo in attesa dei chiarimenti necessari: preoccupa che l’immigrazione sia finita nel portafoglio ‘Proteggere lo stile di vita europeo e c’è molta confusione sui portafogli decisi da von der Leyen: chi si occupa di cosa? Non si capisce”, ci dice Juan Fernando López Aguilar, socialista, presidente della Commissione Libe (Libertà civili) dell’Europarlamento. I socialisti sono in allerta ...

Governo : Conte a Lega - ‘con alleanze Europee non mi avete aiutato’ : Roma, 9 set. (AdnKronos) – “Anche con le alleanze in Europa non mi avete aiutato per niente…”. Il premier Giuseppe Conte si rivolge così alla Lega in aula alla Camera. L'articolo Governo: Conte a Lega, ‘con alleanze europee non mi avete aiutato’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Lega - Borghezio vs Gottardo : “Dio è con noi. Europa Est è esempio : non si è negrizzata”. “Razzista - sparge m***” : Bagarre infuocata a “La Zanzara” (Radio24) tra l’ex Europarlamentare della Lega, Mario Borghezio, e il giornalista Alberto Gottardo. L’esponente del Carroccio esprime soddisfazione per la posizione del suo partito a seguito della crisi di governo, scatenata dalla stessa Lega: “Il momento è propizio per affermare le nostre idee di sempre, che sono vittoriose, come dimostra la straordinaria affermazione dei nostri cari amici della AfD in Germania. ...

Milano Finanza : l’abbonamento mensile al canale tv Lega Serie A sarà di 30 Euro : La Lega Serie A e Mediapro stanno lavorando all’accordo per il canale tv della Lega. Si attende di raggiungere l’intesa per i diritti del campionato di calcio del triennio 2021-24. Milano Finanza anticipa il prezzo dell’abbonamento mensile al canale tv: 30 euro. Sul quotidiano finanziario si legge: “La Serie A all’ultima asta ha incamerato solo 973 milioni su base annua per i match da trasmettere sul mercato interno. Una ...

Sì dei soci alla nuova Mediaset Europea ma Vivendi va all’attacco : “Assemblea illegale” : Con il 78,18% di sì, gli azionisti del Biscione danno il via libera alla fusione con la controllata spagnola nella nuova holding olandese Mfe. Il no di Vivendi

Sondaggi - fiducia in Conte (48%) trascina M5s : oltre 5 punti in più di consenso rispetto alle Europee. Lega ne perde 4 - Pd stabile al 23% : Il confronto rispetto alle Europee del 26 maggio scorso dice che la Lega è in calo, il M5S in recupero e il Pd resta stabile. Così l’Istituto Ixè riassume i dati raccolti per Cartabianca dall’Osservatorio politico nazionale tra il 2 e il 3 settembre. Il Carroccio resta primo partito con il 30,1% dei consensi, ma perde 4 punti rispetto al risultato raccolto da Matteo Salvini alle ultime elezioni (34,3%). Al contrario i ...

Il M5S insulta l'ex alleato : "Lega e suoi Eurodeputati come la peste" : Bartolo Dall'Orto Il M5S in Europa guarda al Pd: "Peggio dell'alleanza con la Lega non c'è essere niente" C'eravamo tanto amati, ma forse nemmeno troppo. La fine del patto di governo tra Lega e M5S ha portato a galla tutte le divisioni interne al Cinque Stelle e fatto alzare la voce a chi ha sempre visto con diffidenza l'alleanza gialloverde. Tra questi ci sono gli eurodeputati grillini. Che a livello Ue il patto tra Di Maio e ...