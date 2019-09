No allo sconto della pena | confermati 16 anni di carcere ai killer del vigilante

Ecobonus - l’impresa può dire no allo sconto in fattura : La nuova normativa permette di scegliere, al posto della cessione del credito, il “taglio” del prezzo in fattura. Ma l’azienda che esegue i lavori può rifiutarsi

Manovra - oltre allo sconto Ue servono almeno altri 15 miliardi : La priorità è la Manovra. Lo ha detto a chiare lettere il premier Conte ieri mattina al Quirinale subito dopo aver ricevuto l’incarico. Nelle stesse ore dalla Ue sono arrivate parole di miele. Bruxelles, ha detto il commissario Ue uscente al Bilancio Guenther Oettinger abbandonando la sua abituale posizione di falco, «è pronta a fare qualsiasi cosa per facilitare il lavoro del governo italiano e per ricompensarlo»

Lavori in casa - la guida completa allo sconto in fattura (incognite comprese) : Parte il nuovo strumento dello sconto in fattura: tutte le cose da sapere, comprese le molte incognite che accompagneranno questa prima fase, fino alle prime comunicazioni di ottobre