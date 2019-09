Nicoletta Romanoff denuncia il degrado a Villa Balestra | Mia figlia si è fatta male

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 19 settembre 2019) Novella Toloni La popolare attrice ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcuni video perre ilin cui versa il parco giochi per bambini dei Parioli. Giochi rotti e pericolosi dove ladellaha avuto addirittura un incidente Sciovolini rotti, giochi fatiscenti, corde e ganci per sorreggere altalene e giochi sospesi sfilacciati. Segni di unche dura da tempo nel parco die che è statoto da. L'attrice, dopo la caduta dellamentre si trovava su uno scivolino fatiscente, ha documentato attraverso alcuni video social ilin cui versa il parco giochi che si trova all'interno dinel cuore dei Parioli. "Siamo ae ovviamente i giochi sono tutti rotti, miasi è appena, buche per terra, giochi completamente rotti. I bambini dovrebbero giocare ...

