Mourinho | ' Eto' o avrebbe meritato il pallone d' oro'

(Di giovedì 19 settembre 2019) L'arrivo di Antonio Conte ed i primi risultati raggiunti del tecnico pugliese con l'Inter di certo non hanno fatto dimenticare ai tifosi interisti quei personaggi che hanno portato vittorie ed in generale hanno dato tanto alla società milanese. Uno su tutti è sicuramente è José, famoso per il triplete raggiunto con l'Inter nella stagione 2009-2010. Tanti sostenitori ancora lo rimpiangono, ma resta l'amore del tecnico portoghese per la società milanese. Proprio nell'Inter diha giocato una punta che ha fatto la storia del calcio mondiale, vincendo numerosi trofei: parliamo di Samuel Eto'o, decisivo anche lui nella vittoria dell'Inter della Champions League in finale contro il Bayern Monaco. Il tecnico portoghese, in un'intervista a Cameroon Radio, ha sottolineato come sia ingiusto che un giocatore come il camerunense, nella sua lunga carriera con tantissimi successi, ...

