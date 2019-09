MotoGp – Dalla tribuna un VIDEO spettacolare | il clamoroso salvataggio di Valentino Rossi

Fonte : sportfair

(Di giovedì 19 settembre 2019)alla… Marquez peral Gp di San Marino: ildiventa virale sul web Inizia oggi un nuovo appassionante weekend di motori: Formula 1 esi divederanno lo scenario per quattro giorni di fuoco, a partire dalle conferenze stampa di oggi. In attesa di vedere nuovamente i piloti in pista, sui social circolano le immagini di unavvenuto domenica in pista a Misano. Non tutti, infatti, si sono accorti che, durante il Gp di San Marino e della Riviera di Rimini ha rischiato di cadere ed è riuscito a salvarsi ‘alla Marquez’ da quella che sarebbe stata una delusione amarissima, davanti al suo pubblico., qualche fortunato è riuscito ad immortalare il momento per poi condividerlo sui social con un invito particolare al Dottore: “fai il bravo…“. Il nove volte campione del ...

EmanueleRomagn2 : RT @UnipolSai_CRP: Si conclude il #SanMarinoGP. Un weekend di gara difficile per i piloti #Ducati che non sono riusciti a ritrovare il giu… - MotociclismoIT : La GP Commission introduce alcune modifiche ai regolamenti - vbikestore : Il muro di Aragon non è insormontabile per Dalla Porta -