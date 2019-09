Moto d’acqua | Salvini | “Lasciate in pace i poliziotti | è colpa mia” E punzecchia Conte

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) “In tanti mi scrivono di, ma io non conosco. Conosco solo l’allenatore dell’Inter, Antonio, e lo dico da milanista a pochi giorni dal derby, Altridegni di rispetto non ne conosco”. Così il segretario della Lega, Matteo, in un video su Facebook. Poi ha continuato parlando del caso dellad’acqua: “Lo dirò a quel procuratore: se la prenda con me, se errore c’è stato è il mio e lasci stare quei ragazzi. Li conosco quei tre. Sono stati indagati per cosa? Per cosa? Per il giro di 5 minuti sulladi mio figlio. Indagati. Manco fossero spacciatori. Non ho parole”. L'articolod’acqua,: “Lasciate in, èmia”. Eproviene da Il Fatto Quotidiano.

matteosalvinimi : #Salvini: 3 poliziotti indagati. Li conosco. Per cosa? Per il giro di 5 minuti sulla moto d’acqua di mio figlio. I… - HuffPostItalia : Tre poliziotti indagati per il caso del figlio di Salvini sulla moto d'acqua - lucatelese : Solo in questo paese, dopo che cambia un ministro, si mettono sotto torchio tre poveracci per un giro sulla moto d’… -