Morto Ben Ali | ex rais della Tunisia Così sciupò le occasioni offertegli dal destino

Ben Ali Morto - l’ex presidente tunisino aveva 83 anni : era ricoverato a Gedda. Al potere per 23 anni - fu deposto durante le rivolte del 2011 : È morto il deposto presidente tunisino Zine El Abidine Ben Ali. aveva 83 anni e nei giorni scorsi era stato ricoverato a Gedda, in Arabia Saudita, perché “molto malato”, come aveva spiegato la figlia Halima. Lo riferiscono il ministero degli Esteri tunisino e l’avvocato dell’ex presidente, Mounir Ben Salha. Quest’ultimo aveva anche ricordato che l’ex presidente era da anni in cura per un tumore alla prostata. Da anni in esilio ...

Spara alla badante e si uccide/ Albenga sotto choc : Morto commerciante 78enne : Albenga, un 78enne Spara alla badante e si suicida: morto Salvatore Sorrentino, la donna è ferita ma non in pericolo di vita.

Benevento - bimbo di 4 mesi trovato Morto nella scarpata. «Lanciato e preso a bastonate». Fermata la madre : bimbo di 4 mesi trovato morto nella scarpata. Sembrava un incidente stradale, ma non è stata una distrazione nè tantomeno un colpo di sonno a provocare il tragico impatto della sua...

Benevento - neonato trovato Morto in una scarpata : madre piantonata in ospedale : Le indagini dei carabinieri sono in corso per stabilire le cause della morte di un neonato di quattro mesi trovato senza vita in un fossato lungo al statale Telesina, all’altezza di Solopaca, nel Beneventano. La madre, 34 anni, secondo una prima ricostruzione, dopo aver urtato con l’auto il guardrail si sarebbe fermata e avrebbe lanciato il bambino nella scarpata. Poi sarebbe scesa nel dirupo e lo avrebbe colpito a bastonate. L’allontanamento ...

Bimbo di 4 mesi trovato Morto in una scarpata nel Beneventano - fermata la madre : piccolo lanciato e colpito con un bastone : Un macabro ritrovamento avvenuto questa notte, pochi minuti dopo la mezzanotte, lungo la statale «Telesina», al chilometro 44, esattamente a metà strada tra gli svincoli di...

Cane torturato e cosparso di benzina a Partinico - Morto dopo sofferenze atroci : Scene di pura follia a Partinico, in provincia di Palermo. Un povero Cane sarebbe stato ucciso dopo atroci torture ad opera di un anziano del luogo. La denuncia viene da alcuni animalisti che hanno pubblicato le immagini sui social. Quella che si sono visti davanti i volontari arrivati sul posto è stata una scena raccapricciante. Il povero animale è stato in una clinica veterinaria dove purtroppo è morto poco dopo. Non si sa cosa abbia spinto ...

Ultime notizie/ Ultim'ora oggi. Benevento : Morto operaio 57enne - 7 settembre 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora oggi. Tragedia in un cantiere di Benevento dove un operaio di 57 anni è morto durante i lavori, 7 settembre 2019,

Choc nel Beneventano : uomo trovato Morto vicino a una chiesa : Un uomo di 48 anni è stato ritrovato morto in tarda serata in località Colle dell'Angelo a San Martino Sannita. Il suo corpo si trovava poco lontano dalla sua auto, una Fiat Panda,...

Morto Cosimo Cinieri - lavorò con Carmelo Bene e Massimo Troisi : In seguito a una lunga malattia e' Morto Cosimo Cinieri. Nato il 20 agosto 1938 a Taranto e' storicamente annoverabile tra i piu rilevanti esponenti del teatro Italiano. Celebre il sodalizio con Carmelo Bene con cui divide per anni la scena da comprimario, da ricordare capolavori come SADE e Otello o la Deficienza della Donna. Nipote del drammaturgo Cesare Giulio Viola, fratello del regista e casting director Francesco Cinieri, padre del ...

Morto AkaB - il fumettista Gabriele Di Benedetto aveva 43 anni : Il fumettista Gabriele Di Benedetto, conosciuto con il nome AkaB, è Morto il 14 agosto a 43 anni. L'annuncio della sua morte è stato diffuso sui social dalla famiglia, che ha chiesto discrezione. AkaB è stato uno dei fondatori dello Shok Studio, collettivo italiano che ha pubblicato anche negli Stati Uniti, ed è stato anche autore di lungometraggi.Continua a leggere