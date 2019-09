Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019) Lanella sua casa in California. a dare la notizia è il sito Tmz, secondo cui èun’amica a scoprirla priva di sensi e dare l’allarme, chiamando subito i soccorsi ma per la donna, 43 anni, non c’era ormai più nulla da fare ed è stato dichiarato il suo decesso prima di essere trasportata in ospedale. Dai primi accertamenti dei medici è emerso che– nome d’arte diRedding -èda uncardiaco: sarà l’autopsia a stabilire cosa l’abbia causato, come ha fatto sapere il coroner della contea di Los Angeles che indaga sul caso. Da qualche giorno lanon dava sue notizie: per questo l’amica si era preoccupata ed era andata a casa sua, dove ha poi scoperto il suo corpo. L’ultimo messaggio dellarisale infatti a sei giorni ...

FQMagazineit : Morta Jessica Jaymes, la pornostar è stata trovata senza vita: stroncata da un arresto cardiaco a 43 anni - Cascavel47 : Morta Jessica Jaymes, la pornostar è stata trovata senza vita: stroncata da un arresto cardiaco a 43 anni… - _DAGOSPIA_ : TROVATA MORTA NELLA SUA CASA IN CALIFORNIA LA PORNOSTAR JESSICA JAYMES - AVEVA 43 ANNI -