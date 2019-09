Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 19 settembre 2019)Vio cala il tris. Laveneta conquista la medaglia d'oro nel fioretto femminile, categoria B, ai Campionati del Mondo di scherma paralimpica in corso a Cheongju, in Corea del Sud. Si tratta del terzo titolo iridato per l'azzurra che segue quelli conquistati ad Eger, in Ungheria, nel 2015 ed a Roma nel 2017. La gioia per il successo e' esplosa al termine della finale contro la cinese Xiao Rong, sconfitta col punteggio di 15-5. L'azzurra ha pero' contenuto l'esultanza perche' la stoccata decisiva e' giunta per via di un rosso comminato all'avversaria sul punteggio di 14-5 in favore della moglianese. E' il primo oro della spedizione azzurra in Corea che al termine della terza giornata conta un bottino di cinque medaglie: ad incrementarlo questo giovedi' sono giunte, oltre alla medaglia d'oro diVio, anche quelle di bronzo di William Russo e Consuelo Nora. Il ...

ilfogliettone : Mondiali, la fiorettista Bebe Vio è sempre d'oro - -