Mio marito uccise Laura ​nostra figlia di 11 anni | ma il paese ' accusa' me

Nina Soldano - l’attrice di Un Posto al Sole rivela : “Mio marito mi ha aiutato a superare un dramma” : Nina Soldano, l’’algida Marina Giordano della soap di Rai Tre “Un Posto al Sole“, si è raccontata in un’intervista al settimanale Chi in cui ha rivelato di aver trascorso un periodo molto difficile a causa della perdita di entrambi i genitori e di essersi ripresa solo ora quando, a tre anni dalle nozze con il marito Teo Bordagni, si è concessa finalmente la luna di miele che all’epoca era stata costretta a ...

Michelle Hunziker : Una ragazza ubriaca ha toccato Mio marito e non ci ho più visto : La showgirl svizzera racconta alla rivista “Oggi” l’impeto di gelosia che ha avuto quando una sera, ad una festa, una giovane un po’ alticcia si è incollata a Tomaso Trussardi. A chi non succede di essere gelosa del proprio partner? Lo sa bene Michelle Hunziker, che in un’intervista concessa al settimanale Oggi ha confermato che la gelosia è un sentimento umano. E che quando inizia, non puoi più fermarlo. La showgirl svizzera, pronta a condurre ...

Michelle Hunziker - la scenata di gelosia contro una ragazza ubriaca : “Ma come ti permetti di toccare Mio marito?” : Michelle Hunziker è una donna gelosa e non ha paura ad ammetterlo, come lei stessa ha detto in un’intervista al settimanale Oggi a cui ha raccontato un episodio a riguardo, che la vede protagonista assieme al marito Tomaso Trussardi. “Sono gelosa, di brutto, è più forte di me anche se negli anni ho imparato a controllarmi.Ma anche Tomaso è geloso ed è normale così”, ha confidato la showgirl svizzera che si prepara a condurre ...

Michelle Hunziker - sfuriata di gelosia contro una ragazza ubriaca : "Non toccare Mio marito" : La conduttrice è sposata da cinque anni con l'imprenditore Tomaso Trussardi, con cui ha due figlie, Celeste e Sole

"Devo curare Mio marito invalido" e chiede all'azienda di essere licenziata : “Dove c’è lui ci devo essere anch’io, stiamo insieme dal 1977 e non lo lascio”, queste le parole di Michelina Negretti, 65enne di Calvairate (Milano) che ha chiesto alla sua azienda di essere licenziata per poter assistere il marito malato. A riportare la storia è il Corriere della Sera.La donna potrà andare in pensione solo fra un anno, ma dodici mesi per lei sono troppi: il marito è invalido ...

Nunzia De Girolamo star al Colle. “Mio Boccia? Mio marito farà bene : Tra i vari parenti dei neoministri arrivati al Quirinale per il giuramento, c'era anche Nunzia De Girolamo, moglie di quello per gli Affari regionali, Francesco Boccia. De Girolamo, ex deputata di centrodestra, che aveva vissuto in prima persona questa esperienza giurando da ministra delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il 28 aprile 2013, era al Colle da accompagnatrice, ma ha catturato le attenzioni dei fotografi presentandosi in ...

Wilma Faissol ecco perché litigo spesso con Mio marito Francesco Facchinetti : Wilma Faissol è la moglie di Francesco Facchinetti e rivela: «Litighiamo spesso. Lui proprio non ci riesce…». Facchinetti torna alla ribalta delle cronache per un’intervista della moglie al settimanale “F”. Intervista nella quale Wilma rivela che i due litigherebbero spesso. E per un motivo ben preciso. Wilma andrebbe su tutte le furie per una questione che riguarda il telefono. «Come reagisco se al mare o in piscina il mio partner si fa ...

Miley Cirus : “Ho fumato marjiuana - leccato una torta a forma di pene - sono maleducata ma non bugiarda. E non ho tradito Mio marito” : “Ho fumato marijuana, faccio twerking, ho leccato una torta a forma di pene, sono maleducata, ma non sono una bugiarda”. La confessione a cuore aperto di Miley Cyrus arriva via Twitter. Undici tweet, uno fila all’altro, come una confessione a singhiozzo, per spiegare che non ha tradito il marito Liam Hemsworth. I due, infatti, dopo dieci anni di relazione e otto mesi di matrimonio, si sono lasciati un paio di settimana fa con Hemsworth stanco ...

La vita segreta di Mio marito - su Raidue un matrimonio lampo nasconde un segreto : Un thriller in puro stile, con colpi di scena e sorprese fino all'ultimo, quello che andrà in onda questa sera, 22 agosto 2019, alle 21:20 su Raidue. La vita segreta di mio marito racconta infatti dell'incubo attraversato da una donna, che credeva di aver trovato l'amore e che, invece, ha davanti a sé una situazione che la metterà in pericolo.La vita segreta di mio marito, la trama Protagonista è Avery (Helena Mattsson), un'artista rimasta ...

Veronica Maya - topless con figli e marito/ "Qual è il Mio segreto? Nessuno!" : Veronica Maya, topless a Formentera e splendida forma: la sua estate in relax con il marito ed i tre figli: le ultime news di gossip.

Benedetta Rinaldi fuori dalla Rai : “Senza Mio marito come farei ad andare avanti?” : Benedetta Rinaldi è rimasta senza programmi in Rai Momento difficile per Benedetta Rinaldi. La giornalista e conduttrice è rimasta fuori dai nuovi palinsesti Rai. A settembre non tornerà alla guida di Unomattina né a quella di qualche altro programma televisivo. Una scelta che la presentatrice ha appreso dai giornali, senza avere alcuna comunicazione diretta dai […] L'articolo Benedetta Rinaldi fuori dalla Rai: “Senza mio marito come ...

Omicidio Diabolik - la moglie contro i funerali privati : “Mio marito non era un mafioso” : “Mio marito non era un mafioso. Non ha mai commesso reati che hanno a che fare con la mafia”. Rita Corazza, moglie di Fabrizio Piscitelli, l’ex capo ultras della Lazio ucciso il 7 agosto a Roma chiamato “Diabolik”. “Stiamo depositando un ricorso al Tar contro il provvedimento del questore riguardo al funerale di mio marito. Lo ritengo anticostituzionale e non capisco qual è il motivo di ordine pubblico per cui si ...