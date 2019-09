Milano | De Corato | ' Regione sostiene acquisto taser per difesa poliziotti'

Milano : De Corato - 'bene sgombero S. Donato ma blitz a spot non sono sufficienti' : Milano, 18 set. (AdnKronos) - "È sicuramente positivo lo sgombero di questa mattina dell’accampamento di fortuna nel boschetto della droga di S. Donato. ma blitz fatti così a spot non servono a niente perché dopo poche ore o giorni tutto riprende come prima", lo dice l'assessore alla sicurezza di Re

Milano : De Corato - 'necessario intervento Comune nello stabile ex Fiar' : Milano, 9 set. (AdnKronos) - "È stata una fortuna che questa mattina nessuno sia rimasto ferito, se non addirittura peggio, nell’incendio scaturito all’interno dell’ex mercato del pesce dietro la Stazione Centrale di Milano". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato. "All

Milano : De Corato - 'nuovo governo non potrà nascondere emergenza nomadi' (3) : (AdnKronos) - E sul sindaco di Milano De Corato ha detto inoltre che "Sala, totalmente in contrasto con quanto fatto fino ad ora, il 18 maggio 2018 sul Corriere della Sera dichiarava che "non sono (i campi rom) un modello di successo, né da replicare. Certamente non se ne creeranno altri. Verificher

Milano : De Corato - 'nuovo governo non potrà nascondere emergenza nomadi' (2) : (AdnKronos) - L’emergenza, secondo De Corato, riguarda anche le roulottes e i camper, non censiti, che occupano intere vie. "Ecco i numeri della Città Metropolitana di Milano: sono 8 i villaggi autorizzati, due in più che a Roma, per un totale di circa 710 persone con 238 minori, di cui 5 solo nel c

Milano : De Corato - 'nuovo governo non potrà nascondere emergenza nomadi' : Milano, 4 set. (AdnKronos) - Il Viminale ha diffuso i dati riguardanti la presenza di campi rom più o meno autorizzati nella città metropolitana di Milano. L'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato ha detto che "il governo giallorosso non potrà nasconderli in un cassetto. Sono numeri

Milano : donna ferita - De Corato - 'risse e aggressioni ma Comune assente' : Milano, 12 ago. (AdnKronos) - Gli ultimi casi di cronaca nera a Milano "sono sintomatici della sfrontatezza che hanno ormai gli immigrati a Milano. Stranieri che stanno facendo sprofondare nel caos la città in pieno agosto con risse ed aggressioni. Questo senso di impunità e di mancanza di rispetto

Milano : De Corato - ‘ordinanze in Darsena ma non ci sono i vigili’ : Milano, 3 ago. (AdnKronos) – “Quella in vigore da oggi è l’ennesima grida manzoniana del Sindaco Sala. Tutti i cittadini milanesi sanno che tutte le sere la zona Navigli si trasforma in un vero e proprio inferno dantesco, una grossa bolgia, con auto parcheggiate in doppia e tripla fila facendo quello che vogliono senza nessun controllo. Dove sarebbero i vigili che dovrebbero controllare la movida e il traffico milanese ...