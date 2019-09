Milano | cresce settore car sharing e veicoli elettrici | 775 imprese in città 2

Milano : cresce settore car sharing e veicoli elettrici - 775 imprese in città : Milano, 19 set. (AdnKronos) – cresce il settore del car sharing e della mobilità elettrica a Milano. Ci sono infatti 775 imprese a Milano su 2 mila in Lombardia e 15 mila in Italia. Nei settori coinvolti, tra fabbricazione di batterie, apparecchiature elettriche per autoveicoli, impianti elettrici per alimentare auto, noleggio di autoveicoli leggeri e di bici ci sono 16 mila gli addetti milanesi su un totale regionale di 32 mila e ...