Milano : cresce settore car sharing e veicoli elettrici - 775 imprese in città : Milano , 19 set. (AdnKronos) – cresce il settore del car sharing e della mobilità elettrica a Milano . Ci sono infatti 775 imprese a Milano su 2 mila in Lombardia e 15 mila in Italia. Nei settori coinvolti, tra fabbricazione di batterie, apparecchiature elettriche per auto veicoli , impianti elettrici per alimentare auto, noleggio di auto veicoli leggeri e di bici ci sono 16 mila gli addetti milanesi su un totale regionale di 32 mila e ...

Milano : cresce settore car sharing e veicoli elettrici - 775 imprese in città (2) : (AdnKronos) – Nel settore della meccatronica ci sono quasi 77mila imprese in Italia che si devono allineare alle nuove tecnologie, oltre 11mila in Lombardia e 3mila nella sola Milano, per un numero di addetti che in tutto il Paese supera quota 200mila unità (35mila addetti in Lombardia, 10mila a Milano, oltre 2.700 a Monza Brianza, quasi mille a Lodi). L’uso sempre più frequente di veicoli elettrici porterà alla nascita di ...