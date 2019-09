Migranti | Salvini | ‘Conte ha calato braghe | faremo di tutto per bloccarli’

Migranti - Conte rinnega (solo ora) la linea Salvini : “Non accetto la formula porti chiusi” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, rinnega la linea imposta da Matteo Salvini al suo precedente governo in tema di Migranti: "Quando ho parlato di immigrazione non ho mai accettato la formula riduttiva di ‘porti aperti e porti chiusi’ e ho sempre ragionato di rispetto dei diritti fondamentali".Continua a leggere

Migranti - iniziato il dopo Salvini - Crimi avverte Ue : 'Redistribuzione o porti chiusi' : Da più parti è stato sottolineato, come il nuovo governo sostenuto da una maggioranza formata da Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle, potrebbe far segnare un cambiamento di direzione rispetto ad alcune politiche, con particolare riferimento a temi scottanti come quelli dell'immigrazione. Con Salvini all'opposizione, si sta facendo strada l'ipotesi che i porti possano tornare ad essere nuovamente aperti per le organizzazioni non ...

Migranti : Salvini - ‘grazie a sindaci e governatori che dicono no’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Ma questi veramente riapriranno i porti e vedremo gli sbarchi a migliaia? Faremo di tutto per impedirlo e grazie ai sindaci e grazie ai governatori che già hanno incominciato a dire di no”. Lo ha affermato Matteo Salvini, durante una diretta Facebook. L'articolo Migranti: Salvini, ‘grazie a sindaci e governatori che dicono no’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Ocean Viking - l'Italia assegna il porto di Lampedusa. A bordo 82 Migranti. Ira Salvini. Di Maio : Ue aderisce a redistribuzione : Migranti, l'Italia offre il porto sicuro alla Ocean Viking: a bordo della nave ci sono 82 persone soccorse in mare. l'Italia - a quanto si apprende - ha assegnato il 'place of...

Ocean Viking - Italia assegna porto alla nave con 82 Migranti. Salvini : “Porti aperti senza limiti” : La nave delle ong Ocean Viking con 82 persone a bordo salvate in mare si sta dirigendo verso Lampedusa: dopo giorni di stallo l'Italia ha finalmente assegnato un porto sicuro alla nave umanitaria. Ma il sindaco di Lampedusa non ci sta: "La nave era più vicina alla Sicilia, non siamo idioti. La nostra isola non può essere la soluzione di tutti i problemi".Continua a leggere

Lega - Salvini a Migranti : “Festeggiate finché potete - poi riprenderemo con la pulizia” : “Festeggiate finché potete, perché poi riprenderemo con l’opera di pulizia“. A dirlo, in una diretta Facebook, Matteo Salvini, rivolto a un gruppo di migranti (“evidentemente irregolare” secondo l’ex ministro dell’Interno) che in un servizio mandato in onda su Rete4 avrebbero gioito per l’uscita del leader della Lega dal governo. Salvini, poi, ha aggiunto: “Distinguendo tra i regolari e gli ...

Migranti : Salvini - ‘Carola? in paese normale questa tizia sarebbe in galera’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “questa tizia per arrivare a Lampedusa di notte ha schiacciato una motovedetta con 5 militari a bordo, in un paese normale questa tizia sarebbe in galera”. Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su rete4 su Carola Rackete. “Per le mie azioni sull’immigrazione penso che mi arriveranno 3-4-5 processi. Ma rifarei tutto” e conclude: “Non vorrei che ora qualcuno avesse calato ...

**Migranti : Salvini - ‘quando Zingaretti dice ok sbarco Ong commette crimine’** : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Quando il leader del Pd dice che tutte le navi delle Ong devono sbarcare commette un crimine e io mi opporrò in ogni maniera”. Lo dice Matteo Salvini a Dritto e Rovescio su Rete4. L'articolo **Migranti: Salvini, ‘quando Zingaretti dice ok sbarco Ong commette crimine’** sembra essere il primo su Meteo Web.

Il sarcasmo di Salvini sui Migranti : "Sono più grassottelli di voi". E i suoi fan la prendono a ridere : L'intervento dell'ex ministro durante un banchetto ad Assisi. Il video è stato pubblicato su Twitter da Selvaggia Lucarelli

Migranti - Ocean Viking ancora in acque internazionali - Salvini : «Zingaretti chiede ingresso? Ottimo inizio» : La nave Ocean Viking di Sos Mediterranée e Msf, con a bordo 84 persone soccorse nel Mediterraneo, è ancora in acque internazionali in attesa dell'assegnazione di un porto sicuro. La...

Migranti : Salvini - 'Zingaretti chiede ingresso Ocean Viking? Ottimo inizio...' : Palermo, 11 set. (AdnKronos) - "Zingaretti: “Quella nave per me deve entrare, senza se e senza ma”. Ottimo inizio... Vediamo alla prova dei fatti se il “nuovo” governo di sinistra farà gli interessi degli italiani difendendo i confini o riaprirà ancora i porti...". Lo scrive su Twitter l'ex ministro