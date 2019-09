Migranti | l’appello di Mattarella | “Ue si occupi dei rimpatri | può farlo meglio dei

Fonte : fanpage

(Di giovedì 19 settembre 2019) Il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, durante la sua visita di Stato in Italia, ha detto che il nostro Paese non può essere lasciato da solo a gestire gli arrivi di: "Dobbiamo trovare una soluzione europea". Il presidenteha chiesto che l'Ue sidei, "perché l'Unione è in grado dicon maggiore efficacia di quanto non possano fare i singoli paesi membri".

