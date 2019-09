Migranti : Alarm phone - ‘salvate 28 persone - ma soccorsi arrivati in ritardo’ : Palermo, 19 set. (AdnKronos) – “Secondo le autorità italiane, le 28 persone in difficoltà sono state salvate. Possiamo solo sottolineare ancora una volta che ritardare le operazioni di salvataggio prolunga inutilmente la sofferenza in mare e mette in pericolo la vita dei #Migranti!”. Lo ha scritto poco fa su Twitter Alarm phone che la notte scorsa aveva segnalato la presenza di una barca con 28 persone a bordo in zona Sar ...

Migranti : Alarm phone - 'salvataggio 90 persone segni inizio nuova solidarietà Sar in mare' : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - "La notte scorsa abbiamo assistito alla cooperazione di due guardie costiere nel salvare 90 vite. Speriamo che questo segni la fine delle politiche di non assistenza degli ultimi mesi e l’inizio di una nuova solidarietà #SAR in mare!". Lo scrive Alarm phone su Twitter.

Migranti : Alarm phone - '90 persone salvate nella notte dalla Guardia costiera' : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - "Una Buona notizia: 90 persone salvate dalla Guardia costiera. La barca con circa 90 persone a bordo è stata soccorsa! Dopo che abbiamo allertato le autorità #Maltesi e Italiane, la Guardia costiera italiana ha mandato due barche per il salvataggio, che è andato a buon

Migranti : Alarm Phone - 'non dimenticheremo persone morte in mare' : Palermo, 28 ago. (AdnKronos) - "Non dimenticheremo le persone che sono morte in mare ieri, né tutti quelli che vengono uccisi dai confini ogni giorno. Continueranno a vivere in ogni momento e in ogni nostra azione di lotta contro le politiche di confine che li hanno uccisi". Così, su Twitter Alarm p

Nuova strage nel Mediterraneo - Alarm Phone : “Molti Migranti morti in un naufragio in Libia” : L'organizzazione che riceve le richieste di aiuto dai migranti in difficoltà nel Mar Mediterraneo ha confermato che c'è stato un nuovo naufragio con molte vittime al largo della Libia: "Queste morti sono responsabilità dell'Europa".Continua a leggere

Migranti : Alarm phone - 'temiamo il peggio per barca - speriamo siano vivi' : Oalermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Abbiamo tentato di ottenere la posizione GPS, ma i naufraghi erano nel panico e non sono riusciti a comunicarla. La barca era molto vicina alla #Libia, e non abbiamo potuto fare altro che informare le autorità in Libia e in #Italia, denuncia Alarm phone parlando della

Migranti : Alarm phone - 'altro naufragio? Paura per cento persone a bordo' : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) - "Un altro naufragio nel #Mediterraneo? La notte scorsa alle 3.30 circa, siamo stati contattati da una barca al largo della #Libia, a bordo circa 100 persone. Partiti da Al Khums 3 ore prima, erano in grave pericolo. Urlavano e piangevano, dicendo che alcuni di loro era

Migranti : Alarm phone - ‘temiamo il peggio per barca - speriamo siano vivi’ : Oalermo, 27 ago. (AdnKronos) – “Abbiamo tentato di ottenere la posizione GPS, ma i naufraghi erano nel panico e non sono riusciti a comunicarla. La barca era molto vicina alla #Libia, e non abbiamo potuto fare altro che informare le autorità in Libia e in #Italia, denuncia Alarm phone parlando della imbarcazione che sarebbe naufragata. “Temiamo che nessuno sia andato a soccorrerli. Non siamo più riusciti a comunicare con ...

Migranti : Alarm phone - ‘altro naufragio? Paura per cento persone a bordo’ : Palermo, 27 ago. (AdnKronos) – “Un altro naufragio nel #Mediterraneo? La notte scorsa alle 3.30 circa, siamo stati contattati da una barca al largo della #Libia, a bordo circa 100 persone. Partiti da Al Khums 3 ore prima, erano in grave pericolo. Urlavano e piangevano, dicendo che alcuni di loro erano già morti”. Così Alarm phone su Twitter.L'articolo Migranti: Alarm phone, ‘altro naufragio? Paura per cento persone ...

Migranti : Alarm phone - 'contattati da barca in pericolo con 50 persone a bordo' : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - "Ieri siamo stati contattati da una barca in pericolo proveniente dalla #Libia. A bordo 50 persone, tra cui 20 donne e molti bambini. Dopo aver ricevuto la posizione GPS abbiamo informato le autorità di #Malta e la @guardiacostiera. Abbiamo poi perso contatto con la ba

Migranti : Alarm phone - 'altro respingimento Guardia costiera libica' : Palermo, 26 ago. (AdnKronos) - "Temiamo che sia avvenuta un’altra operazione di intercettazione e respingimento da parte della cosiddetta Guardia costiera libica, in cooperazione con le autorità europee. Nel #Mediterraneo, stragi di massa e violazioni dei diritti umani continuano a rimanere invisibi