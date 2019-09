Fonte : wired

(Di giovedì 19 settembre 2019) (foto: Getty Images) Il destino delle cellule delombelicale affidate alla società svizzera Cryo-Save dadi(circaquelle) è ancora avvolto nella nebbia. Nonpiù a Ginevra, dicono le autorità svizzere che stanno conducendo un’indagine sulla biobanca. Forsea Varsavia, conservati – in subappalto – dalla società FamiCord. Qualcuno? Tutti? I genitori non lo sanno e le comunicazionicarenti. Ripercorriamo la vicenda. Cryo-Save Cryo-save è (il sito è ancora online) una società privata che offre la possibilità ai neogenitori di conservare a pagamentodi tessuto e di sangue delombelicale, a uso e consumo esclusivo del figlio qualora abbia bisogno in futuro di proprie cellule(la ricerca, comunque, è ancora agli inizi per quanto riguarda l’utilizzo terapeutico di cellule autologhe). In Italia, ...

MilanoCitExpo : Migliaia di campioni di staminali da cordone sono scomparsi. 15mila le famiglie italiane coinvolte… - antocalderone : Migliaia di campioni di staminali da cordone sono scomparsi. 15mila le famiglie italiane coinvolte - MariaLauraZavag : @sangesnicola @fanpage La VERA UNICA RICERCA si svolge studiando migliaia di campioni umani e studiando come le pat… -