“Mi vuoi sposare?” Ma a ‘Detto Fatto’ scatta il gelo polare | la proposta di matrimonio

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 19 settembre 2019) Esordio tiepido per Detto Fatto, il programma di rai Due condotto da Bianca Guaccero. Carlo Freccero ha deciso di non chiudere il programma della rete anche se non lo reputa fondamentale ma ha fatto delle scelte che potrebbero condannare il programma ad ascolti più bassi di quelli che meriterebbe. A differenza delle passate edizioni infatti Detto Fatto in questo settembre 2019 ha fatto il suo esordio alle 14,50. Una sfida difficile visto che alle 14,45 parte su Canale 5 Uomini e Donne, un programma che non va mai sotto i 2,5 milioni di spettatori di media. Insomma la scelta di spostare il programma e di allungarlo per sfidare anche Vieni da me e la prima parte de La vita in diretta non sembra essere il massimo. Insieme alla conduttrice pugliese, due nuovi volti sono entrati a far parte del cast fisso: l’esperta di stile Carla Gozzi, che si occuperà del cambio look, e Guillermo Mariotto, ...

nicole_cuda : RT @teaaawww: “Invalsi non obbligatorie” io mi immagino che qualcuno tra la prima e la seconda prova vada lí e ti faccia “hey senti amo ma… - holycice : E tu, chissà dove sei, anima fragile :( che mi ascoltavi immobile, ma senza ridere E ora tu, chissà dove sei, avra… - Pinguinibirboni : @BriocheSalata e allora dillo che non mi vuoi vedere!! ?? -