Messina | Regione finanzia lavori circonvallazione Limina

Messina : dissesto idrogeologico - da Regione 1 - 6 mln per messa in sicurezza Frazzanò : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - Le prime frane a Frazzanò, nel messinese, si sono verificate negli anni ’90 e il suo centro abitato, per l’80 per cento, ha una classificazione R4, ossia ad elevato rischio. E’ per questo che l’intervento di consolidamento programmato dall’Ufficio contro il dissesto id

Messina : dissesto idrogeologico - da Regione 1 - 6 mln per messa in sicurezza Frazzanò : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – Le prime frane a Frazzanò, nel messinese, si sono verificate negli anni ’90 e il suo centro abitato, per l’80 per cento, ha una classificazione R4, ossia ad elevato rischio. E’ per questo che l’intervento di consolidamento programmato dall’Ufficio contro il dissesto idrogeologico della Regione siciliana assume notevole importanza. E’ stata pubblicata, con un importo ...