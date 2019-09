Mercato Juventus | colpo Paratici | altro affare a costo zero Mistero Dybala!

CalcioMercato Juventus - Rakitic a gennaio : pazza idea dallo United : Calciomercato Juventus- Dopo la sessione di mercato estiva, la Juventus è pronta a recitare una parte d’assoluta protagonista anche per quel che riguarda il mercato invernale. Come anticipato nei giorni scorsi, resta viva l’ipotesi di scambio tra Emre Can e Rakitic, con il centrocampista del Barcellona autentico pupillo di Sarri. La sensazione è che lo scambio potrebbe entrare nel vivo solamente nel caso in cui il centrocampista ...

CalcioMercato Juventus : Dybala resta in bilico - l’Atletico Madrid ci pensa : Le voci sul Calciomercato della Juventus non si spengono. Oggetto dei rumors torna ad essere Paulo Dybala, ancora ai margini nelle rotazioni di Sarri ma corteggiato da mezza Europa. Secondo la stampa spagnola l’argentino è nel mirino di Diego Simeone che da tempo va cercando un attaccante di livello internazionale. l’Atletico Madrid sta vagliando alcune piste e la “Joya” è una di queste. Attenzione però al Tottenham che continua a monitorare da ...

CalcioMercato : la Juventus sarebbe sulle tracce dell’esterno Meunier del Psg : Questa sera, la Juventus sarà in campo per sfidare l'Atletico Madrid ma i bianconeri in questo periodo sono anche al lavoro sul fronte mercato. Fabio Paratici sta cercando di trovare una soluzione per Mario Mandzukic che sembra essere in uscita. Ma la Juve pensa anche alle entrate e valuta quelle che possono essere le occasioni a parametro zero. Chi potrebbe liberarsi e potrebbe diventare in occasione low- cost è Thomas Meunier. Il giocatore ...

Juventus - possibile sfida di Mercato con l'Inter per Chiesa il prossimo anno : A tenere banco in questi giorni però è anche il calciomercato, non solo sulla situazione parametri zero, ma anche su possibili acquisti per la prossima stagione: nel calciomercato estivo è stato vicinissimo al trasferimento a Torino il centrocampista offensivo Federico Chiesa, che avrebbe anche discusso con la dirigenza della Fiorentina che infatti ha voluto trattenerlo almeno questa stagione in Toscana. Difficilmente però il prossimo anno ...

CalcioMercato Juventus - Talk Sport : il Tottenham apre allo scambio Dybala-Eriksen : Continuano ad arrivare importanti informazioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paulo Dybala. L'attaccante argentino non è stato titolare in nessuna delle tre gare disputate dalla Juventus in campionato e Maurizio Sarri non non lo ha impiegato neanche nell'ultima partita contro la Fiorentina. Questo fatto potrebbe essere interpretato come un segnale della mancata centralità della Joya nel ...

CalcioMercato Juventus - gennaio di fuoco : 4 cessioni - ma ecco la nuova mezz’ala : Calciomercato Juventus- Dopo una sessione di mercato estiva caratterizzata da un’ottima campagna acquisti, ma da un capitolo cessioni piuttosto complicato, Fabio Paratici è pronto a recitare una parte d’assoluto protagonista in vista della prossima sessione di mercato invernale. Quattro le possibili cessioni, con Perin e Pjaca pronti a dire addio ai bianconeri dopo aver recupero […] More

CalcioMercato Juventus : occhi su Matic per la prossima stagione - ma c’è molta concorrenza : I giocatori in scadenza di contratto entrano spesso nel mirino del Calciomercato della Juventus. Al momento, in vista della prossima stagione, la pista più calda sembra essere quella che porta a Nemanja Matic, regista classe 1988 del Manchester United. Nel 4-3-3 di Sarri potrebbe essere l’alternativa, meno tecnica ma più fisica, di Miralem Pjanic, ma in molti stanno puntando il giocatore, il cui contratto coi Red Devils scadrà il 30 giugno ...

Mercato Juventus - Paratici cerca in Premier League : nuovo colpo a zero : Mercato Juventus – Nonostante la recente chiusura del calcioMercato estivo, i radar restano sempre accesi alla ricerca di occasioni per il futuro. La Juventus è maestra in questo senso, nel muoversi in anticipo e battere la concorrenza, soprattutto quando si parla di colpi a parametro zero. Paratici guarda ancora in casa Manchester United e, dopo De Gea, avrebbe messo nel mirino […] More

CalcioMercato - caso alla Juventus più due cessioni già decise : sinergia Inter-Parma - emergenza Samp e cessione del Torino : Il Calciomercato è finito? Macchè. L’ultima sessione di mercato è stata avvincente, tante squadre si sono rinforzate, altre invece hanno dovuto fare i conti con qualche difficoltà di troppo. Le società però non si ferma e continuano a muoversi con l’obiettivo di piazzare nuovi colpi, si possono accasare i calciatori svincolati mentre si pensa anche alle finestre di gennaio e quella per la prossima stagione. IL caso MANDZUKIC, ...

CalcioMercato Juventus - Mandzukic non convocato per il match con la Fiorentina : il suo futuro è in Qatar : L’attaccante croato è finito ai margini del progetto bianconero, dunque potrebbe partire con destinazione Qatar nei prossimi giorni Mario Mandzukic è ormai fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri, il croato infatti non è stato convocato per il match che la Juventus giocherà domani contro la Fiorentina al Franchi, per l’anticipo della terza giornata di Serie A. Fabio Ferrari/LaPresse Di comune accordo le parti hanno preso ...

CalcioMercato Juventus : Perin e Pjaca dovrebbero essere ceduti a gennaio : L'esigenza principale della Juventus nelle prossime finestre di mercato sarà indubbiamente quella di alleggerire una rosa fin troppo ricca di giocatori. Dunque, già a gennaio potrebbero esserci diverse cessioni, soprattutto perché il direttore sportivo Paratici non è riuscito a piazzare altrove gli elementi in esubero durante il Calciomercato estivo. In diverse occasioni si era parlato di probabili addii per i vari Rugani, Matuidi, Khedira, ...

CalcioMercato Juventus - colpo Paratici : ecco il nuovo “parametro zero” : Calciomercato Juventus- Mercato appena andato in archivio con Paratici pronto a concentrarsi già in vista della prossima sessione di mercato invernale. Tante le problematiche da risolvere, soprattutto per ciò che riguarda il mercato in uscita. 4 i possibili addii certi, con Mandzukic, Emre Can, Perin e Pjaca vicini ad un addio praticamente scontato. Da valutare […] More

Mercato Juventus - ora c’è la conferma : doppio addio certo a gennaio! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato da “CalcioMercato.it“, la Juventus avrebbe già deciso di dire addio a Perin e Pjaca nella prossima finestra di Mercato invernale. L’ex portiere del Genoa potrebbe accasarsi al Benfica, trasferimento salto in estate a causa delle condizioni fisiche non ottimali del portiere bianconero. Detto questo, Paratici potrebbe incassare circa 12 milioni […] More

CalcioMercato Juventus - nel mirino Pogba per gennaio : Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Paul Pogba, uno dei giocatori più corteggiati dalla dirigenza bianconera nell'ultima sessione estiva. Il centrocampista francese alla fine è rimasto al Manchester United, nonostante su di lui ci fosse anche il Real Madrid, club che era disposto a mettere sul piatto cifre molto alte per assicurarsi le sue ...