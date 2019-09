Melanoma | Paolo Ascierto ai vertici mondiali nella ricerca

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2019) Primo in Italia su 4.000 specialisti, secondo in Europa su 25mila, quarto nel mondo su 65mila esperti., Direttore dell’Unità di Oncologia, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto “Pascale” di Napoli, è aiinternazionalicura del. Lo evidenzia la classifica stilata dal sito americano Expertscape.com in relazione alla produzione scientifica dei clinici nei vari settori della medicina, tenendo in considerazione soprattutto le pubblicazioni dell’ultimo decennio, valutando la qualità della rivista e la posizione come autore nell’articolo. “Sono orgoglioso del risultato raggiunto, che voglio condividere con il gruppo ditori con cui lavoro ogni giorno – afferma il prof.-. Guido una squadra molto valida, formata da cinque oncologi medici, quattro dermatologi, cinque biologi, cinque study coordinator, due data ...

