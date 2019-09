Meghan Markle è ipocrita | Piers Morgan duro contro la duchessa del Sussex

La vita segreta (e perfetta) di Meghan Markle al Frogmore Cottage - : Carlo Lanna Pochi domestici e nessun cuoco al Frogmore Cottage, una vita lussuosa ma sobria per Meghan Markle e il principe Harry Meghan Markle ha intenzione di rivoluzionare i dettami della monarchia britannica. Consapevole che non sarà mai Regina, la Duchessa di Sussex sta costruendo un’immagine di se stessa molto diversa da quella che Kate mostra al pubblico. La Markle è una duchessa giovane, alla moda e attenda alla natura. Il ...

Meghan Markle - casa in vendita : Varrebbe due milioni di dollari la casa di Meghan Markle sita a Los Angeles. In vendita da poco più di un paio di mesi, è l’abitazione hollywoodiana nella quale l’attuale duchessa del Sussex ha vissuto per tre anni fino al 2013, con l’ex marito Trevor Engelson. Ed ora l'ex attrice americana vorrebbe riuscire a venderla.Le telecamere di Mattino Cinque, il programma del daytime condotto da Federica Panicucci e Federico Vecchi, hanno mostrato la ...

Non solo Kate Middleton - anche Meghan Markle è (di nuovo) incinta : la voce : Le voci sulla quarta gravidanza di Kate Middleton si fanno sempre più insistenti. Nei giorni scorsi alcuni utenti sui social network avevano supposto la nuova dolce attesa perché la duchessa è solita cambiare acconciatura all’inizio di ogni gestazione. E infatti, per il primo giorno di scuola della Principessa Charlotte, ha sfoggiato nuovo taglio e nuova tinta. L’esperta di reali Aranzazu Santos López ha parlato all’Express. “Guardate le ...

La casa di Meghan Markle è in vendita per 2 milioni di dollari : Meghan Markle ha recentemente messo in vendita la sua casa di Los Angeles: lei e il Principe Harry, infatti, hanno deciso che il loro nuovo "castello" americano sarà a Malibu. La Duchessa del Sussex ha vissuto in questa casa nel cuore di Hollywood negli anni 2011-2013, periodo in cui era sposata con Trevor Engelson. Successivamente Meghan Markle ha risieduto saltuariamente nella casa e adesso ha deciso di metterla sul mercato per 2 milioni di ...

Meghan Markle e il principe Harry - la regina vieta a i suoi ospiti di parlare di loro : il gesto fa discutere : Immaginate di prendere un tè a Buckingham Palace e di conversare amabilmente con la regina Elisabetta, quali sarebbero gli argomenti di conversazione? Scordatevi Meghan Markle e il principe...

Meghan Markle celebra il compleanno del principe Harry con un dolce messaggio : "Sei il miglior marito e il papà più incredibile di nostro figlio" The post Meghan Markle celebra il compleanno del principe Harry con un dolce messaggio appeared first on News Mtv Italia.

Meghan Markle - ora spunta la droga. Nuovo scandalo a corte : gli affari milionari della sua famiglia : Un Nuovo scandalo sta per travolgere Meghan Markle. La Duchessa di Sussex che si sta preparando a un lungo viaggio in Africa con il principe Harry è finita di Nuovo al centro delle cronache per l’ennesimo guaio di famiglia: il nipote Tyler, figlio del fratellastro Thomas, si è messo a vendere marijuana e derivati. L’imprenditore, 27 anni, riporta il Messaggero, ha già “fatto molti milioni” vendendo una varietà di erba intitolata alla nota zia e ...

Meghan Markle - il nipote milionario con la marijuana : «Si chiama Markle Sparkle» : Dopo Meghan la famiglia Markle può vantare un nuovo milionario. Si tratta di Tyler Dooley, nipote della Duchessa di Sussex, e di mestiere fa il coltivatore di marijuana. Sfruttando il cognome della zia, Dooley ha lanciato sul mercato l’anno scorso una nuova varietà di cannabis rinominata “Markle Sparkle”. Creata in onore del matrimonio di Meghan con il principe Harry, la varietà è stata commercializzata con lo slogan: «Così ...

Meghan Markle e Harry - per i suoi 35 anni una foto inedita del piccolo Archie : Meghan Markle, la foto mai vista mostra il Duca e la Duchessa del Sussex con il figlio Archie Harrison Mountbatten-Windsor al castello di Windsor, con il giardino delle Rose sullo sfondo, ultima di una serie che vede al primo posto un’immagine del piccolo Harry in braccio alla madre Diana. È il regalo al principe Harry (oggi compie 35 anni) della moglie Meghan Markle. Auguri su Instagram con un collage di foto tra cui spicca ...

Meghan Markle - auguri speciali al suo Harry : il messaggio d’amore : Meghan Markle fa gli auguri di buon compleanno al principe Harry: un messaggio d’amore pubblico Oggi, domenica 15 settembre, il principe Harry compie 35 anni e Meghan Markle non può non riservargli parole speciali. Sui canali social dei Sussex, il figlio di Lady D riceve un messaggio davvero importante. Il suo compleanno viene celebrato via […] L'articolo Meghan Markle, auguri speciali al suo Harry: il messaggio d’amore ...