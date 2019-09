Mediaset | Peninsula | ‘crediamo fermamente in progetto industriale società’

Mediaset - accordo con Peninsula per blindare il progetto Mfe : accordo fra Mediaset e Peninsula per “blindare” il progetto Media For Europe. Una riunione straordinaria del Cda ha dato l’ok a un accordo fra il broadcaster di Cologno e il fondo Peninsula. In caso di recesso da parte di altri soci Peninsula interverrà con l’acquisto, su richiesta di Mediaset, fino ad un massimo complessivo di 355 milioni di azioni Mfe