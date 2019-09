Mattarella al presidente della Germania | “Ue si assuma l’onere dei rimpatri dei migranti

Quirinale : Mattarella riceve Presidente Malta : Roma, 17 set. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Presidente della Repubblica di Malta, George William Vella. Era presente all’incontro -riferisce un comunicato- il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio. L'articolo Quirinale: Mattarella riceve Presidente Malta sembra essere il primo su CalcioWeb.

Presidio di Benvenuto per il Presidente Mattarella a L'Aquila : L'Aquila - Diverse associazioni e comitati accoglieranno a L'Aquila con un "Presidio per la scuola" il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in città per l'inaugurazione nazionale dell'anno scolastico. "Nel ringraziare il Presidente che con grande sensibilità e attenzione ha scelto di venire a L’Aquila, ancora una volta nel decennale dal sisma, per l’inaugurazione dell’anno scolastico, ...

Tutti in classe - il presidente Mattarella inaugura l'anno a L'Aquila : Prima campanella per 7,5 milioni di ragazzi ma spaventa la carica dei supplenti: 170mila, mai così tanti. Tutte le sfide dell'istruzione. Il ministro Fioramonti: "Due miliardi per la scuola"

Tutti a Scuola - il Presidente Mattarella e il Ministro Fioramonti inaugurano l'anno scolastico : L'Aquila - Sarà L’Aquila a ospitare la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno scolastico. Domani pomeriggio, dalle 16.30, nel cortile della Primaria ‘Mariele Ventre’ - Direzione Didattica Amiternum - circa mille studenti in rappresentanza di 350 istituti di tutta Italia saluteranno il ritorno tra i banchi. Con loro il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ...

Pellegrini a Mattarella : “Le chiedo umilmente di proteggere lo sport”. Il Presidente : “Il vostro impegno è esempio per tutti i giovani” : “Le chiedo umilmente di proteggerci, di proteggere il nostro mondo. In Italia lo sport funziona e aiuta a crescere le generazioni nel segno della disciplina, del rispetto e del sacrificio”. Sono le parole che Federica Pellegrini ha rivolto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha invitato al Quirinale gli atleti e la delegazione italiana reduce dai Mondiali di nuoto in Corea del Sud di luglio. “Avete fatto ...

Il Presidente Mattarella lunedì 16 a L'Aquila per l'inaugurazione nuovo anno scolastico : L'Aquila - Anche per questo nuovo anno scolastico siamo pronti ad affrontare con entusiasmo le nuove sfide che la scuola di questo meraviglioso e complesso territorio propone. Siamo particolarmente fieri di ospitare quest’anno, in occasione del primo giorno di scuola, la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico all’Aquila, il 16 settembre prossimo, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La presenza del Capo ...

Mike Bongiorno moriva 10 anni fa - il Presidente Mattarella : “Pioniere e icona della TV italiana” : Mike Bongiorno: il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ricorda il conduttore in occasione del 10° anniversario della morte L’8 settembre di dieci anni fa all’età di 85 anni si spegneva, a causa di un infarto, Mike Bongiorno. Con lui se ne andato un grandissimo pezzo della tv italiana, ma soprattutto una lunghissima ed esemplare pagina […] L'articolo Mike Bongiorno moriva 10 anni fa, il Presidente Mattarella: ...

Il presidente Mattarella : "È necessario riesaminare il patto di stabilità" : È “necessario” un “riesame” del patto di stabilità: lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un messaggio al Forum Ambrosetti, letto dall’ex premier Enrico Letta. “Coesione e crescita - ha spiegato - sono gli obiettivi ai quali guardare e il necessario riesame delle regole del patto di stabilità può contribuire a una nuova fase, rilanciando gli investimenti in ...

La diretta - il Presidente della repubblica Mattarella riceve il Presidente incaricato Conte : Il Presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte, è atteso al Quirinale per sciogliere la riserva. La Presidenza della repubblica ha infatti informato di aver aperto la sala stampa. Il segnale che a partire dalle 15 in poi il premier incaricato potrebbe salire al Colle. L'articolo La diretta, il Presidente della repubblica Mattarella riceve il Presidente incaricato Conte proviene da Il Fatto Quotidiano.

Sergio Mattarella - il "lodo Mortati" e lo sbaglio del Presidente : clamoroso sul Colle - ribaltone vicino? : Sergio Mattarella sembrava essere stato chiaro: il governo che Conte sta cercando di costituire dovrà avere unità di vedute e di intenti. Vedute e intenti che in questo matrimonio, dove i coniugi non hanno alcuna intenzioni di unirsi, sembrano parecchio differenti. Non bastava l'inimicizia del passa

Giuseppe Conte chiama Sergio Mattarella per chiedergli altro tempo. Il presidente lo gela : La pazienza di Sergio Mattarella si è quasi esaurita. Giuseppe Conte, dopo la trattativa schizofrenica tra Movimento 5 stelle e Partito democratico ha chiamato il presidente della Repubblica chiedendogli altro tempo. Una settimana, un'altra, per riuscire a completare la sua mediazione e proporgli qu

Governo - la crisi è superata : Conte ha accettato l'incarico di Presidente da Mattarella : La crisi di Governo si è ufficialmente sbloccata. Già subito dopo la fine delle consultazioni di ieri, 28 agosto, sembrava che le acque si fossero "calmate", in quanto il Partito Democratico e i Cinque Stelle sono stati entrambi d'accordo nel nominare quello che sarà il "nuovo" Presidente del Consiglio. La scelta è ricaduta nuovamente sul pugliese Giuseppe Conte, il quale era nome gradito soprattutto ai pentestellati. I dem hanno quindi ...

Chi è Giuseppe Conte - il presidente incaricato da Mattarella per il governo PD-M5S : È iniziato ufficialmente il percorso verso Conte-bis: dopo la crisi di governo innescata in pieno agosto, il Movimento 5 Stelle e il PD hanno formato una nuova maggioranza in Parlamento. Il premier continuerà a essere Giuseppe Conte, che negli ultimi giorni ha ricevuto l'endorsement di Donald Trump a seguito del G7 di Biarritz. Ecco tutto ciò che c'è da sapere su Giuseppe Conte: il curriculum accademico e professionale, l'attività politica, la ...

Governo - Sergio Mattarella incarica Giuseppe Conte di formare il nuovo Governo. Il Presidente accetta con riserva : Giuseppe Conte, puntualissimo, è arrivato al Quirinale alle 9.30 per incontrare il Presidente Mattarella che, dopo questo secondo giro di consultazioni, lo aveva convocato per conferirgli...