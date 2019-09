“Lo hanno già fatto!”. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri - la foto non mente. E il gossip esplode : La storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è emersa nel corso del 2017 e ha da subito fatto impazzire gli italiani, che si sono immediatamente interessati alle vicende della coppia. “È l’unico uomo nella mia vita capace di abbracciarmi senza stringermi“, ha detto lei, per poi concludere: “Ed è talmente bello che che non mi interessa che qualcuno capisca né che la cosa piaccia o dispiaccia“. \\Nel corso di un’intervista con ...

Massimiliano Allegri si trasferisce a Brescia per amore di Ambra : L’ex allenatore Massimiliano Allegri andrà a vivere a Brescia, in un prestigioso complesso residenziale, insieme ad Ambra Angiolini. Il mister che si è preso una pausa nel calcio è andato a convivere con l’attrice dopo due anni d’amore. E ora si dividerà tra la cittadina lombarda e Torino e Milano dove, invece, vivono i suoi figli Giorgio e Valentina. Ambra ha lasciato la villa in cui viveva con Francesco Renga e si è trasferita con i figli ...

Massimiliano Allegri va a vivere a Brescia con Ambra Angiolini : Ufficialmente ancora sotto contratto con la Juventus (e a cifre spaventose: 7,5 milioni di euro netti), Massimiliano Allegri si è trasferito a Brescia. Qui, infatti, vive la compagna e futura sposa Ambra Angiolini, da due anni oramai al suo fianco.Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l'ex allenatore bianconero vivrà in un prestigioso complesso residenziale del capoluogo lombardo, dividendosi così tra Brescia, Torino e Milano, dove ...

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri - super novità per la coppia : il passo avanti non è passato inosservato : La love story tra l'attrice Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri procede con il vento in poppa. Da poco rientrati da una vacanza, l’ex allenatore della Juventus e la 42enne sembrano decisi a tentare una convivenza. Nelle pagine del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, si legge che la cop

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri “vanno a convivere”. E la figlia di lui sparisce dai social : Nuova vita per la coppia: secondo il settimanale Chi, Ambra e Allegri sono pronti a vivere insieme della casa di lei a Brescia, appositamente ristrutturata. Per il momento, non ci sarebbero nozze in programma. Intanto, fa discutere la scelta di Valentina Allegri, la figlia di lui, di staccarsi dai social.Continua a leggere

FANPAGE – Sarri Juventus esonero imminente : torna Massimiliano Allegri? : Sarri Juventus – Avrebbe del clamoroso quanto rivelato dalla testata giornalistica FANPAGE.it. Stando a quanto apparso sul sito poche ore fa, la situazione in casa Juventus sarebbe molto tesa. Juvedipendenza.net non ha trovato riscontro in merito a quanto scritto, ma riportiamo testualmente per onore di cronaca: Sarri Juventus verso il divorzio, questo quanto riportato da […] More

L’uomo del giorno – Buon compleanno Massimiliano Allegri - il tecnico prepara già il ritorno? : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica L’Uomo del giorno, è una giornata importante per gli appassionati delle statistiche riguardanti il mondo del calcio, è infatti il compleanno dell’allenatore Massimiliano Allegri. Si è messo in mostra soprattutto sulla panchina della Juventus conquistando diversi trofei ed una serie di scudetti ma non è riuscito a conquistare la Champions League, è quello che gli ...