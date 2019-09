Marina Cicogna | «Carini Fedez e Ferragni Ma chi sono?»

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 19 settembre 2019) Quando la porta si apre, Jay mi guarda perplesso, chiedendosi se mi abbia mai vista o, per lo meno, sentita nominare. Mi ritrovo a dispiacermi del fatto che non sia così. Io, in compenso, di lui so quasi tutto: che è un volpino della Pomerania, che è stato scelto dietro consiglio di Valentino – lui ha i carlini, i volpini li ha Giammetti, ma tant’è – e che la sua padrona lo porta ovunque. L’ho anche visto sulla copertina di un libro di Gucci. Decide di fidarsi e mi corre incontro in una complicata coreografia di giri su se stesso, interrotta dalla voce imperiosa e nasale di: «Vieni qui». Ottantacinque anni che ama dichiarare perché ne dimostra almeno 20 di meno, entra nella stanza e la occupa tutta con le mani ingioiellate, i capelli perfetti, la voce vagamente metallica e tutta la vita che si porta appresso, fantasmi compresi. Nata nobile e ricca da entrambi i rami ...

